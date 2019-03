RICHER, Françoise

(née Lemieux)



À Montréal, le 27 mars, à 84 ans, est décédée subitement notre chère maman Françoise Lemieux Richer, épouse de feu Gustave Richer.Françoise est née à St-Rémi de Napierville et a vécu la majeure partie de sa vie à Ville St-Laurent.Elle laisse dans le deuil ses filles Claudine (Michel Prévost) et Hélène (Gaëtan Lemay), ses petits-enfants Sébastien (Rachel), Maxime (Alice), Louis-Guillaume et Marielle, ses soeurs Madelaine, Suzanne et Jacqueline, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Françoise a été une épouse, une mère, une grand-mère et une soeur aimante, attentive, généreuse, fière et inspirante. Elle aimait être entourée de ceux qu'elle aimait et elle aura pris soin des siens toute sa vie. Nous avons été choyés de son attention constante. Elle nous manquera beaucoup.Le vendredi 12 avril, à l'église Saint-Sixte de Ville St-Laurent (située au coin des rues Marcel-Laurin et de l'Église). La famille recevra les condoléances à 10 heures et les funérailles suivront à 11 heures.