LANDREVILLE, Charles



De Saint-Sulpice, le 26 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Charles Landreville.Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Mireille (Jean Gosselin), Henri (Huguette Martineau), Irène et Marie, ses belles-soeurs Lisette Dumesnil, Louise Berlati et Lise Turgeon son filleul Sylvain Hétu (Julie Bégin), madame Nicole Beaudry ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 avril de 14h à17h et de 19h à 22h au complexe funéraireLes funérailles suivront le samedi 6 avril 2019 à 10h30 en l'église de Saint-Sulpice, 1095 Notre-Dame, Saint-Sulpice. La famille sera présente à l'église samedi dès 9h30 pour recevoir les condoléances.