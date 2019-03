FOUCREAU, Michel



Le 22 mars 2019, à l'âge de 63 ans est décédé M. Michel Foucreau, époux de Mme Johanne Lévesque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Simon (Katherine) et Xavier (Marie-Philippe), ses petites-filles Sofia et Joralie, ses frères et soeurs Françoise (Claude), Monique (René), Gilles (Lise), Huguette, sa jumelle Micheline, Chantal et Ronald, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 12h à 17h, suivi d'un hommage au salon.933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois ainsi que son infirmière domiciliaire Chantal pour leurs bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié.