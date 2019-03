LEBEL, Carmen



Le 19 mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Carmen Lebel, épouse de feu Serge Bellemare.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard, Danick (Geneviève) et Julie (Dominique), ses petits-enfants Jennyfer, Malorie, Loïc, Kaysha, Florence, Jayden et Clément, ses soeurs ainsi que de nombreux collègues, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 13 avril de 11h à 15h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue en sa mémoire serait apprécié.