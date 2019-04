VACHON (née Goulet), Gisèle



Le 25 mars, à l'âge de 79 ans, est décédée Gisèle Goulet, épouse de feu Roger Vachon et mère de feu Annie Vachon.Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie (Patrick), Nathalie (Mario) et Louise, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils Louka, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comle vendredi 5 avril de 16h à 19h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 19h.