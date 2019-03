BOUCHER-BÉLUSE, Solange



À Laval, le 25 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Solange Boucher, épouse de feu Guy Béluse.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Paul), Johanne (Guy) et Yves (Isabelle), ses petits-enfants Hubert, Viviane, feu Geneviève, Amélie, Mariève, Rose-Anne et Annabel, ses arrière-petits-enfants Ève et Louis, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 20h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V1E7Une cérémonie religieuse suivra à 20h à la chapelle du centre funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.