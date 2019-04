BÉRARD, Jacques



À Saint-François de Laval, le 27 mars 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Jacques Bérard, époux de Mme Linda Cazes Bérard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mélanie, Cassy (Nicolas), Vicky (Jean-Simon) et Alexy (Cynthia), ses petits-enfants Emyle, Camille et Chloé, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESST-FRANÇOIS (LAVAL)le jeudi 4 avril de 14h à 17h, de 19h à 22h et le vendredi 5 avril dès 9h.Les funérailles auront lieu vendredi à 11h, en l'église Saint-François-de-Sales. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par une offrande de messe.