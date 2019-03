Conseil national de Québec solidaire: la direction accusée d’avoir orienté le débat sur la laïcité

Le Collectif laïcité de Québec solidaire croit que la direction du parti, qui doit revoir sa position sur les signes religieux, a orienté le débat sur la laïcité.

En faveur de l’interdiction des signes religieux chez tous les agents de l’État qui font affaires avec les citoyens, Richard Aubert n’a pas caché sa déception samedi matin, quelques heures avant que les militants solidaires se donne une nouvelle position sur la laïcité.

«(Le parti) nous a nui un peu, ne nous a pas laissé parler trop librement», a-t-il confié aux journalistes. Son option, qui veut que l’État bannisse le port de signes religieux également aux enseignants et aux éducatrices en garderie, n’a pas été retenue en vue du Conseil national qui se tient à Québec cette fin de semaine.

Est-ce que la direction du parti oriente le débat sur la laïcité ? «Moi je pense que oui», soutient M. Aubert.

Malaise avec une candidate voilée

Il a également un malaise avec le fait que QS ait permis qu’une candidate portant un voile se présente aux dernières élections. Ève Torres, qui porte le hidjab, était candidate solidaire dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont.

«Ça me pose des problèmes certains. Je souhaiterais bien, je voudrais bien qu’un jour, que mon parti ne présente pas de candidats religieux. Ça me dérange aussi qu’au niveau du Canada, un parti pour lequel je voterais au niveau du fédéral, c’est un sikh qui le dirige, ça s’appelle le NPD du Canada, a-t-il insisté. Ce n’est pas démocratique se faire diriger par des religieux, parce qu’on se fait diriger par des gens qu’on élit, qui doivent voter des lois, agir selon les principes et les décisions des membres des partis».

Depuis des années, les élus solidaires défendent les conclusions du rapport Bouchard-Taylor, qui recommande d’interdire les signes religieux chez employés de l’État en position de coercition, comme les juges, les policiers et les gardiens de prison.

Mais un important mouvement à l’intérieur du parti réclame depuis plusieurs mois un changement de position. Deux camps s’affrontent donc cette fin de semaine au sein de QS : les tenants de la laïcité, qui militent pour le statu quo, et les «inclusifs», qui refusent tout interdiction.