TREMBLAY, Nicole



Au C.H. Pierre le Gardeur, le 22 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Michel, France (Sylvain) et Nathalie, ses petits-enfants Jean-Christophe, Nicolas-Patrick, Melissa-Anne et Guyllaume ainsi que ses arrière-petits-enfants Rose et Isaac, son conjoint des 40 dernières années feu Fernand ainsi que nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril à 13h en l'église St-Louis-de-France de Terrebonne.