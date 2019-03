AUGER, Pauline



Notre chère Pauline est partie paisiblement dans son sommeil, ce 23 mars 2019, épouse de feu Benoît Gauthier.Elle laisse dans le deuil son fils Yvan (Hélène) et feu Raymond (Carole), sa chère Marie-Lou, ses petits-enfants: Amélie (Mathieu), Geneviève (Pier-Luc) Simon-Pierre (Maeva), Daisy (Jonathan) et Dany (Cindy), ses petits-petits-enfants Loucas et Élisabeth. Elle quitte également ses frères René, Jacques, ses soeurs Claudette, Colette, Louiselle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nièces et neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).Pauline a été une épouse, une mère, une grand-mère et une soeur aimante, attentive, généreuse, coquette, fière et inspirante. Elle était une femme qui savait avoir du plaisir, elle aimait lire, raconter des histoires, jouer aux cartes, contempler la vie, sortir et être entourée de ceux qu'elle aimait. Elle aura pris soin des siens toute sa vie. Nous avons tous, autant que nous sommes, été choyés d'avoir croisé sa route.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 1 avril de 14h à 21h. Une cérémonie se déroulera le jour même au salon à 19h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui lui tenait à coeur, à l'Association québécoise de prévention du suicide.