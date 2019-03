LAFETIÈRE, Raymond



À l'hôpital Pierre-Boucher, le mercredi 27 mars 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Raymond Lafetière, précédé de son fils feu Laurent, époux de feu en premières noces Carmen Dufresne et en secondes noces feu Denise Lerhe.Il laisse dans le deuil ses enfants, Lorraine (Claude Turcotte), Jean-Paul (Danielle Laurence) et Hélène (Raymond Choquet), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa complice de vie Jeannette Ménard ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 5 avril 2019 de 14h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du 6e nord de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins.