ROSELLI, Domenico



À Hallandale, le vendredi 22 mars 2019 est décédé, à l'âge de 80 ans, Domenico Roselli, époux de Rosaria Fioriti RoselliOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Enrico (Urania), Tony (Stella) et Lena (Sylvain), ses petits-enfants Adamo, Tania, Jordano, Alexia et Sarah, son arrière-petit-fils Zayn, son frère Luigi, ses soeurs Franca et Gracia, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 31 mars 2019 à 17h à 22h.Les funérailles seront célébrées le lundi 1er avril 2019, à 12h en l'église Notre-Dame-de-Pompei, 2875, rue Sauvé Est, Montréal et de là au Cimetière de Laval, 5505 ch. Bas St-François.