TREMBLAY, Fernand



À Pointe-aux-Trembles, le 28 mars 2019 , à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement M. Fernand Tremblay, époux de feu Mme Suzanne Brodeur.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Marcel Audy), Yvan (Danièle Gagné), Maryse (Guy Corbeil) et Martin, ses petits-enfants Jean-Phillipe, Benjamin, Arnaud, Geoffrey, ses soeurs et frères: feu Gilberte Tremblay, feu Eugène Tremblay, feu Maurice Tremblay et Raynald Tremblay, ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le mercredi 10 avril 2019 à compter de 14h au complexe:Les funérailles auront lieu le jeudi 11 avril à 11h, en l'église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, 10050 Boul Gouin Est Montréal.Heures des visites: mercredi de 14h à 17h et de 19h à 22h, jeudi dès 9h.