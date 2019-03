Des calamités qui font vraiment peur

Le printemps suivant, elles se délecteront à nouveau du sang de l’un des deux rongeurs cités auparavant. Si les tiques s’attaquent à des souris porteuses de la bactérie qui se nomme Borrelia Burgdorferi, elles seront alors contaminées et pourront éventuellement transmettre la maladie de Lyme. Sinon, il n’y a pas vraiment de risque, même si elles vous piquent, mis à part le désagrément. Après avoir ingurgité le liquide vital des petites bêtes, elles les délaisseront et tomberont par terre. Au cours des semaines suivantes, elles deviendront des adultes. Les femelles tenteront alors de trouver d’autres rongeurs et de sucer leur sang pour une dernière fois afin de nourrir leurs œufs. Le cycle infernal recommencera au printemps suivant, lorsqu’elles pondront.

Photo courtoisie

Ces bibittes vont escalader la végétation ou de longues brindilles d’herbes et attendre patiemment qu’un hôte passe à proximité, qu’il soit animal ou humain. Ce qui est alarmant, c’est que leurs piqûres sont indolores la plupart du temps et on ne s’en aperçoit pas. Toutefois, en étant beaucoup plus grosses, à la suite de l’ingestion de votre sang, elles sont plus faciles à voir sur votre peau. Si vous en apercevez une sur votre épiderme, portez une paire de gants et servez-vous d’un crochet à tique DDR Plein Air, qui ressemble à un pied de biche, d’un autre modèle spécialisé ou d’une pince à sourcils pour l’extirper. Vous devez l’agripper le plus près possible de la tête, puis tourner comme si vous vouliez la dévisser. Il ne faut pas tirer de bas en haut afin d’éviter que la tête demeure en vous et attention de ne pas compresser l’abdomen gorgé de sang qui pourrait amplifier l’infection.