Dix fois moins de saisies en cinq ans

C’est 14 fois moins qu’en 2010, alors que ses policiers en avaient saisi 137 065 aux dépens des groupes criminels, et 10 fois moins qu’en 2014.

« On a mis davantage la priorité sur les crimes avec violence au cours des dernières années », a fait valoir l’officier, qui dirige les enquêtes de l’Unité des produits de la criminalité.

De plus, les trafiquants de drogue ont eux-mêmes favorisé ce relâchement de la pression sur les cultivateurs de pot en introduisant le fentanyl dans leurs drogues dures.

Cet opiacé 100 fois plus puissant que la morphine, que les trafiquants incorporent à l’héroïne pour en produire plus de doses et décupler leurs profits, est arrivé à Montréal en 2017.