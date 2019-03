Dominic Paquet: «Les gens qui se fâchent, ça me fait rire!»

Dominic Paquet a recommencé à jouer des tours, et c’est à la télévision qu’on peut voir le résultat de toutes ses mises en scène qui ont servi à piéger tout un chacun. Méfiez-vous, parce qu’il pourrait bientôt récidiver!

Depuis quelques semaines, V diffuse la deuxième saison de Mets-y le Paquet, une émission dans laquelle on peut apprécier les talents de comédien de l’humoriste Dominic Paquet. Celui-ci se déguise et agit dans le but bien précis de piéger des gens.

Pour la première saison, une quarantaine de saynètes ont été tournées. Parmi ses personnages loufoques, Dominic Paquet a notamment campé un coiffeur, un chanteur, un marchand de fruits et légumes et un quidam offrant généreusement ses commentaires sur des sujets variés. Questionné sur les numéros qui ont donné le résultat escompté, le joueur de tours trace un bilan plus que positif.

«Ils ont tous fonctionné, mais il y en a un qui a moins bien marché. Ça se déroulait dans un magasin de souliers, et ce n’est pas parce que l’idée n’était pas bonne.»

Une des difficultés rencontrées dans ce sketch résidait, entre autres, dans la grandeur de l’établissement choisi.

«Les tournages de la première saison se sont bien déroulés, mais il y a eu des essais et des erreurs.»

Des réactions étonnantes

Pour la deuxième saison, un peu plus de 50 mises en situation ont été tournées.

«On a eu 26 jours de tournage à raison de deux sketches par jour, précise Dominic Paquet. On a aussi tourné dans de nouveaux endroits, comme une crèmerie et des ventes de garage. On a même fait affaire avec des paysagistes.»

Quelle fut la réaction la plus étonnante avec laquelle il a dû composer?

«C’est certain que les gens qui "pètent une coche", ça me fait rire, confie Dominic. Mais sur le coup, non, parce que j’ignore à qui j’ai affaire.»

Il raconte ensuite qu’une des choses qui l’ont le plus surpris, c’est quand un grand gaillard a accepté de le suivre dans ses demandes.

«Je jouais un vendeur de spas. Le monsieur devant moi avait une grosse barbe et des tatouages. On a réussi à le faire entrer dans le spa avec une ceinture de sauvetage... mais il n’y avait pas d’eau dans le spa.»

Rassurez-vous, le monsieur a, semble-t-il, bien rigolé de s’être fait piéger par l’équipe de Mets-y le Paquet.

Y aura-t-il une troisième saison?

«Ça regarde vraiment bien», se contente de répondre l’animateur.

Et l’équipe a déjà plusieurs nouveaux tours pendables à jouer. Méfions-nous donc des vendeurs un peu trop excentriques, des quidams trop bavards et des pseudo-spécialistes loufoques dans les commerces qu’on fréquente!

Beaucoup de billets vendus

Depuis quatre ans, Dominic Paquet parcourt la province avec Rien qu’s’une gosse, un spectacle très bien reçu par la critique, mais aussi par le public, puisqu’il a vendu au-delà de 220 000 billets. Toutefois, l’humoriste mettra fin à sa tournée dans quelques semaines.

«On fera la captation du spectacle le 10 mai, puis je donnerai ma dernière représentation le 16 mai au Casino de Montréal.»

Des émotions particulières se manifestent-elles chez lui à quelques représentations de la fin de sa tournée?

«Honnêtement, ça fait trois fois qu’on annonce que c’est la fin de la tournée, mais les salles sont pleines. On devait terminer en décembre dernier, mais mon gérant m’a expliqué qu’on pouvait ajouter quelques dates dans des salles majeures. On a mis les billets en vente à la fin novembre et, au début janvier, c’était pratiquement tout vendu. D’habitude, on fait une tournée et, à un moment donné, on réalise qu’il y a un ralentissement, mais là, aucunement.»

Le 16 mai, toutefois, ce sera la tombée définitive du rideau. Et le prochain spectacle est déjà en construction.

«Je le sortirai probablement dans un an», révèle Dominic Paquet.

L’émission Mets-y le Paquet est diffusée le lundi, à 19 h 30, à V.