BEAUDOIN, Yvon



Au Centre hospitalier régional de Lanaudière, le 23 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Yvon Beaudoin, époux de feu Olivette Mainville, demeurant à St-Charles-Borromée et autrefois de Ste-Émélie de l'Énergie, où il fut maire du village.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Stéphane (Catherine Martel) et Guylaine (feu Pierre Desrochers), ses petits-enfants: Florence, Sophie et Éloïse, sa belle-soeur Laurianne Brunelle-Mainville, son beau-frère Victorien Pelland, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Les membres de la famille accueilleront parents et amis le samedi 6 avril 2019 dès 13h au salonJOLIETTEwww.ftheriault.comoù une liturgie aura lieu le même jour à 16h. Les cendres de M. Beaudoin seront déposées au columbarium F. Thériault inc. de St-Félix-de-Valois à une date ultérieure.