GAUTHIER, Sylvain ''Pickle''



De Saint-Adolphe d'Howard, le 21 mars 2019, à l'âge de 47 ans, est décédé Sylvain ''Pickle'' Gauthier, fils de feu M. Jocelyn Gauthier et de Mme Huguette Douville.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères François (Josée et sa fille Shanel) et Daniel (Julie), ses neveux et nièces: Cédrik, Danick, sa filleule Jade et Audrey, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (SECTEUR LE GARDEUR)le vendredi 5 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 6 avril de 10h à 12h et de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu au salon samedi à 16h.