LEBLANC née LEMIRE, Yvette



Le 27 mars 2019, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée Mme Yvette Lemire, épouse de feu M. Wilfrid Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, Yvonne (Claude), Germaine (feu Robert), Claude, Paul-Émile (Doris) et André (Johanne), ses huit petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 7 avril 2019 de 11h à 15h à505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 15h au salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher (unité de soins palliatifs 8e Sud).La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel de l'unité pour leur dévouement et les bons soins prodigués.