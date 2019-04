CHARTRAND, Michèle

(née Croteau)



De Laval, le 28 mars 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Michèle Croteau, épouse de M. Michel Chartrand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Martin (Patricia) et Patrick (Annie), ses 5 petits-enfants Isaac, Alexandre, Catherine, Ariane et Simon, ses frères et soeurs: Richard, Hubert, Nicole et Anne-Marie, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 6 avril dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.