Enfin debout!

« Il revient au parlement du Québec et non pas aux tribunaux de décider d’un choix aussi fondamental », a lancé jeudi le ministre Simon Jolin-Barrette, responsable du dossier sur la laïcité.

François Legault fut sous-estimé sans doute par les observateurs politiques et les médias. Les Québécois dans leur majorité ont le sentiment d’être compris et représentés par lui. L’homme a longtemps vécu dans l’ombre des grands ténors québécois flamboyants et charismatiques. C’est un homme modeste, mais qui a de l’orgueil. Il n’a pas peur, mais il se laisse guider par la prudence et son pragmatisme est du meilleur aloi.