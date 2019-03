Éric Salvail divise et vend 1,7 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Éric Salvail scinde en deux un penthouse sur la Rive-Sud

Capture d'écran, ViaCapitaleVendu.com, courtier Martin Lemay

L’ex-animateur vedette Éric Salvail a fait des rénovations majeures et a divisé en deux un luxueux condo de Saint-Lambert, révèlent des documents notariés datés de la fin mars. Les deux unités portent maintenant des numéros de porte distincts. Une des deux nouvelles unités est actuellement à vendre pour 1,7 M$.

Photo d'archives, Ghyslain Lavoie

« Penthouse unique et spectaculaire sur deux niveaux entièrement repensé et rénové, offrant des vues époustouflantes sur près de 360 degrés de tout Montréal jusqu’au mont Saint-Hilaire, ainsi qu’une terrasse panoramique privée et végétale de plus de 3000 pieds carrés. Luxe, raffinement et souci du détail vous attendent ! » décrit le courtier Martin Lemay. Salvail, 49 ans, est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration à l’endroit de Donald Duguay. Les faits reprochés à Salvail seraient survenus en 1993 alors qu’il travaillait au service du courrier de Radio-Canada.

Un homme d’affaires canado-égyptien vend une « luxueuse propriété »

Michel Raymond Lakah, un homme d’affaires canado-égyptien, a vendu une « résidence d’exception » pour 4,48 M$ à la mi-mars dans une ville cossue de l’île de Montréal. « Construction 2016 sur terrain de plus de 11 000 pieds carrés. Impressionnants volumes et matériaux haut de gamme. Six chambres à coucher », décrit un courtier. La maison dispose d’un cinéma maison, d’un ascenseur et d’une piscine intérieure. M. Lakah est le frère de Raymond Lakah, un ancien ministre égyptien et homme d’affaires franco-égyptien. Ce dernier avait été impliqué dans une controverse en France dans les années 2000 pour le congédiement du rédacteur en chef d’un journal, France-Soir, après la publication de caricatures de Mahomet.

Deux initiés achètent chez Cominar

Deux initiés du fonds immobilier de Québec Cominar ont fait l’achat de parts du fonds. Zachary Ryan George, qui a été nommé fiduciaire au début janvier, a acheté pour plus de 11 M$ de parts. Paul David Campbell, un autre fiduciaire, a fait l’achat de 18 000 parts du fonds pour 213 000 $. M. Campbell est un ancien dirigeant de SITQ, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt.

Des yachts somptueux à voir à Palm Beach

Photo courtoisie, Forbes

C’est cette semaine que se déroule en Floride le Palm Beach International Boat Show qui réunit des yachts parmi les plus somptueux du monde. Certains yachts pourront être vus par le public pour la première fois. La revue Forbes parle notamment du Excellence V (photo), un yacht de 197 pieds qui appartient au milliardaire Herb Chambers, propriétaire de 56 concessionnaires automobiles dans la région de Boston. Il est aussi question du Skyfall (en hommage à James Bond), un yacht de 190 pieds dont l’ancien proprio est aussi un magnat américain de la vente d’autos.