TRINGLE, Guy



Le 21 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Guy Tringle, époux de Mme Pierrette Simard, demeurant à Farnham.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Renée (Richard Jefferson), Jean-Michel, Christyne et Mélissa (Éric Demers), ses petits-enfants, Nathan (Annie Desindes), Marie-Pier, Andrée-Ann, Naïade, Lukas, Lily et Gabryel ainsi que son arrière-petit-fils Even.Il laisse également les membres de sa belle et grande famille, sans oublier tous ses incroyables amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 avril à compter de 11h au salon funéraireFARNHAM, J2N 2W8Tél.: 450-293-4474 - Téléc.: 450-293-8525Les funérailles auront lieu ce même vendredi 5 avril à 14h en l'église St-Romuald, suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham.La famille tient à remercier chaleureusement ses anges gardiens des derniers instants Jessica et Susie.Des dons en sa mémoire peuvent être faits aux Amputés de guerre et/ou aux Chevaliers de Colomb de Farnham. Formulaires disponibles auwww.amputesdeguerre.ca/accueil