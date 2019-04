FONTAINE, Aurélien



À Montréal-Nord, le samedi 23 mars 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, Aurélien Fontaine, conjoint de Jeannine De Roy.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil son fils Jimmy, ses petits-enfants Rémy, Anne et Benoit, son arrière-petite-fille Bianca, ses frères Lionel, Marcel et Roger, ses soeurs Etiennette et Denise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 6 avril dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en l'église St-Marcel et de là au Cimetière Pointe-aux-Trembles.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.