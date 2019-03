LIVERNOIS, Léon



Le 20 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Léon Livernois, époux de Mme Denise Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Johanne (feu Michel), Michel (Joanne), Claudette (Charles) et Réjean (Jérôme), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 7 avril de 13h à 16h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.