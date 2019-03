Grégoire Delacourt monte aux barricades

Avec Mon Père, l’écrivain français Grégoire Delacourt aborde un sujet choquant dont on entend de plus en plus parler : la pédophilie dans les églises.

Un conseil ? Ne jamais éveiller la colère d’un écrivain, car on ne sait jamais de quelle façon elle pourrait se traduire. Lorsqu’il était jeune, Grégoire Delacourt a par exemple été envoyé dans un pensionnat catholique dans lequel il a vu des choses qui ne lui ont pas plu. Pas plu du tout. Près d’un demi-siècle plus tard, il signe ainsi le bouleversant Mon Père, un roman dénonçant haut et fort les viols d’enfants perpétrés par des prêtres pédophiles.

« C’est quelque chose d’inacceptable dont je voulais parler depuis très longtemps, explique Grégoire Delacourt, qu’on a pu joindre à Paris la semaine dernière. Mais avant de pouvoir le faire, il a fallu que j’écrive d’autres livres. Je voulais me sentir assez habile avec les mots pour m’attaquer à ce sujet, parce qu’il est très difficile d’écrire sur le silence. »

Le silence de l’Église catholique, mais surtout le silence des victimes, qui trouvent rarement le courage et la force de parler du calvaire qu’elles ont subi, parfois pendant plusieurs années. « Ces enfants se taisent, car à qui voulez-vous qu’ils se confient ? poursuit celui qui nous a entre autres donné La liste de mes envies, On ne voyait que le bonheur ou La femme qui ne vieillissait pas. Ceux qui étaient là pour les guider, les protéger, leur ont fait du mal, et ils n’ont plus confiance en personne. Ils vont donc se murer dans le silence, mais au bout d’un moment, leur corps va être malade. Quand un enfant a mal au ventre, on va se dire que ce n’est pas grave, que ça doit être un virus ou une gastro. On ne va pas penser à l’horreur qui se cache peut-être derrière. »

Photo courtoisie

Mon Dieu !

Pour raconter sa terrible histoire, Grégoire Delacourt nous entraîne directement entre les murs d’une petite église qui vient d’être entièrement saccagée par Édouard Roussel, le narrateur et père de Benjamin. Sur l’insistance de sa mère, une femme extrêmement pieuse travaillant au presbytère de Saint-Géry, Édouard a en effet accepté d’envoyer durant quelques jours son fils de 10 ans dans une colonie dirigée par des prêtres. Mais à son retour de vacances, Benjamin ne sera plus tout à fait le même : en plus d’avoir recommencé à mouiller son lit, de faire des cauchemars et d’avoir souvent mal au ventre, il a presque cessé de parler.

On ne vous dira pas comment Édouard a fini par comprendre ce qui était arrivé à son fils pendant qu’il était sous la garde d’un homme en soutane à qui on aurait justement donné le Bon Dieu sans confession. Mais comme vous devez déjà vous en douter, Édouard s’est juré que celui qui avait violé Benjamin n’allait pas l’emporter au paradis. Le hic ? Le violeur assermenté a été réaffecté trois semaines plus tôt dans une paroisse de la Meuse située à des kilomètres de là. Comme l’explique le père qui l’accueillera, c’est ainsi que l’Église procède pour circonscrire les rumeurs. Pire ? La lettre que l’évêché a adressée au prêtre pédophile, dont voici la dernière phrase : « Sachez que l’évêché se tient à votre disposition en cas de besoin et que tout le nécessaire a été fait pour que ni la population ni la police ne puissent soupçonner quelque indignité. » Oui, de quoi rendre Édouard ou n’importe quel parent sacrément enragé.

Avec la bénédiction de l’Église

« C’est vraiment comme dans les films d’espionnage de John le Carré, précise Grégoire Delacourt. Pour se protéger, l’Église a mis au point un système d’exfiltration très efficace : elle change le prêtre de paroisse et des fois, elle va jusqu’à l’envoyer dans un autre pays. L’Église pense qu’en protégeant l’individu, elle protège toute l’institution. Sauf qu’en agissant de cette façon, elle laisse les bourreaux impunis et ça, c’est absolument inadmissible. Le pape pourrait faire en sorte que tout ça s’arrête, mais c’est une décision qui n’a pas encore été prise au Vatican... »

Alors, prêt à essayer de faire bouger les choses, Grégoire Delacourt a pris la plume pour dénoncer et rompre le silence. « Je crois que l’art doit être engagé, révolté pour changer les choses, et avec ce livre, j’ai essayé de toucher tous les parents, tous les gens responsables d’une transmission de parole. »

Prions pour que ça fonctionne.