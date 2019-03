Kristaps Porzingis dans l’eau chaude

Le joueur des Mavericks de Dallas Kristaps Porzingis pourrait faire face à la justice dans une affaire de viol.

Samedi, le quotidien New York Post révélait qu’une femme a porté plainte contre le basketteur letton. Il s’agirait d’ailleurs de la voisine de l’athlète de 23 ans.

Le 7 février 2018, après avoir subi une blessure à un genou alors qu’il portait les couleurs des Knicks de New York, Porzingis serait entré dans son appartement vers 2h du matin et aurait invité la victime présumée dans son logis. Une fois à l’intérieur, il l’aurait plaqué au sol et l’aurait violée.

La femme a indiqué au service de police de la Ville de New York qu’elle a attendu avant de les prévenir, car Porzingis lui aurait promis une somme de 68 000$ pour payer les études universitaires de son frère. Le joueur de basketball n’aurait jamais versé le montant.