Le parc Jurassique

Réglons ça en partant : Paul Byron est un bon garçon, finement coiffé, poli, éduqué. Un être humain de grande valeur, respecté de tous dans le monde du hockey. Ti-Paul n’est pas un joueur salaud.

Mais Ti-Paul est magané. Pourquoi ? À cause du code ! Ne me demandez pas ce qu’est le code, les joueurs actuels n’arrivent même pas à me l’expliquer...

En gros, Byron a eu à répondre d’une mise en échec illégale à l’endroit de MacKenzie Weegar plus tôt cette saison. Comme si trois matchs au frais sans salaire et de louables excuses publiques ne suffisaient pas à clore le dossier ad nauseam.

Revenons au sinistre événement. Au UFC, on n’aurait pas permis à deux gars séparés par 45 livres de se battre ensemble. À la boxe encore moins. Dans la rue, Weegar aurait pris le chemin des cellules. Mais au hockey, en vertu de la réglementation et au nom du code, on cautionne la barbarie...

La question

Mettons que Byron ne se retourne pas à l’invitation de Weegar. Est-ce que Ti-Paul le guerrier devient un peureux ? Un jaune ? Est-ce qu’il perd le respect de ses coéquipiers, notamment la brigade des « toughs de cinq et neuf » du CH, Gallagher, Domi et le p’tit Shaw ?

Si vous répondez oui à la question qui précède, vous êtes un Tyrannosaurus Rex.

Si vous répondez non, vous êtes progressiste et il est probable que le seul code qui vous intéresse soit celui pour entrer dans votre immeuble à condos. Grand bien vous fasse.

Mettons que Ti-Paul refuse l’invitation de Weegar. Est-ce que le Canadien a meilleure mine jeudi soir à Columbus dans le match de l’année ? La Flanelle a besoin de victoires et de points, mais la LNH, inclinée devant le code, permet la victoire aux poings. On devrait être correct, Claude Julien s’est souvenu que Nicolas Deslauriers lui, il y va même avec une plaque de métal dans la face...

Un p’tit deux sur...

Médiocrité ou parité ?

Une équipe de l’association de l’Ouest entrera en séries avec moins de 90 points de classement. Selon que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, on dira que l’Ouest ne fait plus peur à personne ou bien que la parité de Gary Bettman est une réussite phénoménale.

Coup de cœur

Ô Canada...

Photo AFP

C’est redondant, mais pas désagréable. On aurait rêvé d’une finale entre Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov à Miami. Ça ne sera pas le cas et ça ne saurait tarder. Le tennis canadien sera incontournable à tout amateur de sport avant longtemps et je ne vais pas m’en plaindre.

Coup de gueule

Drama Queen !

Photo AFP

L’Allemande Angélique Kerber n’a pas été tendre envers Bianca Andreescu, tombée sous les balles de feu de la jeune Canadienne pour une deuxième fois en moins d’une semaine. Kerber est caractérielle, mais surtout consciente de la vraie valeur de sa rivale. Des propos empreints de panique et de jalousie.

Le chiffre

258

C’est le nombre de points de médiocrité distribués au-delà des 60 minutes réglementaires depuis le début de la saison dans la LNH. Plus de 8 points de classement par équipe. Des séries avant les séries, une lutte à finir soufflée à l’hélium. Et ça marche. Plus que de voir les Whalers de Hartford éliminés au réveillon...

3 choses que j’ai apprises

Le chemin de la rédemption

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

David Lemieux aura une belle tribune le 4 mai à Las Vegas lors de Cinco de Mayo. Toutefois Marc Ramsay ne sera pas dans son coin. Il travaillera avec le champion Arthur Beterbiev. J’adore David, j’aime ce qu’il me fait dans le cœur, mais c’est une défaite avant la victoire.

Il me fait peur

Photo Pierre-Paul Poulin

Makhmudov m’intimide. Je crains le jour où il va tuer un homme sur le ring. Je me garde une gêne quant à l’ampleur de son défi du 17 mai au Casino. Mais s’il apprend à monter sa garde et danser ne serait-ce qu’un continental sur Daddy Cool, alors il me fera vraiment peur.

Sérieux et solide

Photo Stevens LeBlanc

Elle devait se débarrasser de Lina Tejada avec une main attachée dans le dos. Logique, une fille avec juste une main contre une autre avec juste un œil. Marie-Ève Dicaire affrontera la première aspirante à son titre, Mikaela Lauren (31-5, 13 K.O.) le 13 avril. Du sérieux et du solide.