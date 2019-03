Le rêve olympique d’Elizabeth Hosking

Elle a à peine 17 ans et elle est déjà l’un de nos espoirs pour les Jeux d’hiver de 2022, à Beijing. Le 9 mars, à Mammoth, en Californie, Elizabeth Hosking concluait fièrement sa saison. Elle a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde, prenant la cinquième place lors de l’épreuve de demi-lune. Tout en poursuivant ses études, l’athlète profite d’un congé de son sport avant de reprendre l’entraînement.

Elizabeth, parlez-nous d’abord de votre famille et du milieu dont vous êtes issue.

Ma mère est Québécoise et mon père, qui est ingénieur aéronautique, est Ontarien. Je parle donc les deux langues officielles, même si le français occupait la place principale chez nous. Dans ma famille, le sport était important et mes parents tenaient à ce que mon frère William, qui a cinq ans de plus que moi, et moi soyons actifs. On faisait du ski, on jouait au hockey, au soccer, au tennis.

Votre désir de participer à des Jeux olympiques remonte à loin.

Depuis que je suis rentrée en première année! La professeure nous avait demandé de préparer une affiche et une présentation sur ce que nous voulions faire plus tard. J’ai alors dit que je voulais aller aux Olympiques en soccer, qui était mon sport préféré à ce moment-là. Plus tard, quand j’ai découvert la planche à neige, j’ai trouvé ça encore plus palpitant.

Pourquoi la planche à neige a-t-elle un si grand attrait pour vous?

J’avais environ six ans quand mon frère s’en est procuré une. Comme il était mon aîné, je l’admirais et je voulais faire les mêmes choses que lui. J’ai demandé une planche à mes parents, mais ils m’ont dit: «Non, pas avant tes huit ans.» Mais, l’hiver suivant, j’ai pris la planche de mon frère sans permission pour faire une descente et, quand ils m’ont vue aller, ils ont accepté de me procurer un équipement. Ç’a été mon début sur les pentes.

L’appui des parents est précieux pour le développement d’une athlète de haut niveau. Qu’ont fait les vôtres pour vous?

Ils m’ont soutenue à 100 % et ils m’ont aussi offert leur soutien financier, sans lequel je n’aurais pas pu progresser. On a aussi quitté notre maison de Longueuil pour nous installer à notre chalet, afin que je sois plus près des pentes d’entraînement. Ils en ont tellement fait que je ne me souviens pas de tout. Je sais qu’ils font ça par amour, mais aussi parce qu’ils veulent voir leurs enfants réussir dans la vie. Ils nous donnent donc le maximum, à mon frère et moi.

En 2016, vous avez été sacrée championne du Canada juniore et séniore en slopestyle. Cet automne, vous avez gagné la médaille de bronze aux Championnats mondiaux juniors de planche à neige, en Nouvelle-Zélande. En outre, vous avez fini 19e en demi-lune aux Jeux de Pyeongchang. Vous qui rêviez d’aller aux Olympiques, comment avez- vous trouvé l’expérience?

Je ne me suis pas distinguée, mais c’était mes premiers Jeux et ç’a été toute une expérience. C’était aussi merveilleux que je l’imaginais. Si je gagne une médaille aux Jeux de Beijing, c’est sûr que je vais pleurer! Je vais tout faire pour y arriver et je la veux, cette médaille.

Vous avez aussi tenu à poursuivre vos études parallèlement à vos activités sportives.

L’école, c’est important. Ça me permet aussi de me concentrer sur autre chose que le sport. J’étudie au cégep en sciences de la nature. J’aime la chimie et la physique. Comme mon père, le métier d’ingénieure m’intéresse, mais peut-être pas en aéronautique.

Vous avez reçu en avril dernier la Médaille du lieutenant- gouverneur du Québec, entre autres pour votre rôle de porte-parole du Club des petits déjeuners.

Ma mère est impliquée depuis des années auprès de cet organisme et je l’ai souvent accompagnée dans les écoles. J’ai vu le bien que ça faisait aux jeunes.

Pour suivre Elizabeth Hosking, consultez son site (elizabethhosking.ca). Il y aura une soirée-bénéfice pour l’athlète le 9 mai, au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne (voir les événements sur la page Facebook du club de golf).

Brian Smith, le coach d’Elizabeth

Entraîneur d’expérience, Brian Smith, d’APEXX Équipes sportives, est aux côtés de la jeune planchiste depuis neuf ans.

Brian, vous travaillez depuis longtemps dans votre domaine.

Ça fait 30 ans que je suis dans le snowboard. J’ai vraiment commencé au début. J’ai vu le sport évoluer, j’ai fait du coaching et j’en suis aussi venu à faire du repérage de talents.

Comment avez-vous rencontré Elizabeth?

Je me souviens que c’était un mois d’avril. J’étais en train de remonter la piste en chaise, avec des jeunes de mon équipe. J’ai aperçu cette petite fille de huit ans, avec son casque rouge. Quand elle a amorcé sa descente, j’ai trouvé qu’elle bougeait exceptionnellement bien.

Votre instinct vous a dit que c’était un espoir potentiel?

C’était rare de voir des enfants de cet âge avec autant d’aisance. Puis, à ma remontée suivante, elle était en haut de la pente avec ses parents et je les ai abordés. Trois mois après, on partait en avion pour une période d’entraînement à Whistler, en Colombie-Britannique. C’est comme ça que l’aventure a commencé.

Brian, combien ça coûte par an pour répondre à tous les besoins d’une athlète comme Elizabeth?

L’équipement, les entraînements, les déplacements, les hôtels, la nourriture et tout le reste représentent un coût annuel d’environ 140 000 $. Le gouvernement en subventionne 20 %, et on doit financer le reste. Ça représente près de 600 000 $ pour un cycle olympique de quatre ans.