L’enfant prodigue rentre au bercail

Il y a près de deux ans que Lenni-Kim n’a pas donné de concert chez lui, à Montréal. Désormais star en France, où il se produit à guichets fermés depuis plusieurs mois déjà, le chanteur de 17 ans n’est tout de même pas près d’oublier ses racines québécoises. Il rentre enfin au bercail cette semaine pour renouer avec ses fans... et il sent déjà la pression.

« Je me mets toujours beaucoup de pression dans tout ce que je fais. Mais, dans ce cas-ci c’est différent et encore plus symbolique. Mes fans québécois ont été très, très patients. Alors tout doit être aussi près de la perfection que possible pour mon concert à Montréal. Ils le méritent », avance d’entrée de jeu Lenni-Kim en entrevue au Journal.

Il est vrai que le chanteur n’a pas été très présent sur les scènes du Québec depuis la sortie de son premier album, Les autres, en 2017. Mais peu de temps après l’arrivée de ce disque dans les bacs, sa carrière outremer a démarré en trombe avec sa participation au phénomène télévisuel Danse avec les stars.

Star bien établie

La tournée qui s’en est suivie – en plus d’un rôle dans la populaire quotidienne Demain nous appartient – n’a fait que consolider son statut de star dans l’Hexagone, créant désormais sur son passage une folie s’apparentant à celle créée par les grandes stars de la pop.

Mais, tout ce tourbillon a beau avoir été une expérience « extraordinaire » pour le jeune chanteur, il n’a pas pour autant été facile à traverser. Lenni-Kim avoue avoir vécu une « crise existentielle » en silence, tenant mordicus à maintenir le cap – et le focus – sur ses projets accaparants. La musique a alors été une échappatoire salvatrice pour lui.

« L’adolescence est une période difficile. Et je n’osais pas en parler, de peur de décevoir les gens autour de moi. Mais après la folie, j’ai commencé à en parler à mes parents. Je reviens d’ailleurs d’un road trip en Californie avec mon père qui m’a fait un bien immense. J’en suis revenu groundé. Je sais maintenant qui je suis, mais aussi ce que je veux et ce que je ne veux pas », confie-t-il.

Un deuxième album cette année

Le timing ne pourrait être meilleur pour cette épiphanie, puisque Lenni-Kim est présentement en pleine création de son prochain album, attendu plus tard cette année. Et à quelques mois de son 18e anniversaire, ce nouveau disque lui permettra de s’affranchir complètement de son adolescence.

« On ne parle pas assez de l’adolescence dans les chansons. J’ai envie de m’adresser aux jeunes pour qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls dans cette période de doutes, de remises en question. Alors, cet album-là parlera de tout ce qui se passe durant ces années : les premières amours, ruptures, attirances sexuelles, ou encore le doute qu’on peut ressentir. J’ai plus de vécu aujourd’hui, alors je peux m’exprimer avec expérience sur ces sujets-là », indique-t-il.

Ça oui, le chanteur a « plus de vécu » qu’à l’époque de son tout premier album. Une simple conversation avec Lenni-Kim permet de réaliser hors de tout doute qu’il n’est plus le gamin qui a été révélé en France grâce à The Voice Kids à l’âge de 13 ans ni celui qui lançait Les autres deux années plus tard. Le jeune homme a beaucoup vieilli, prenant au passage du galon sur scène et de la maturité dans ses propos.

Évolution

C’est d’ailleurs cette évolution, testament du chemin parcouru au fil des ans, qu’il a particulièrement hâte de présenter au public québécois le week-end prochain, en foulant les planches du Théâtre Corona.

« J’ai beaucoup évolué. Je sais que j’ai encore des preuves à faire – j’en aurai toujours d’ailleurs – mais j’espère vraiment que les gens vont découvrir qui je suis aujourd’hui comme artiste. Ils ont probablement vu des extraits de concerts sur YouTube, mais c’est sur place, dans la salle, qu’ils pourront réellement le réaliser », assure-t-il.

Il promet d’ailleurs quelques surprises pour cet unique concert en sol québécois. Bien conscient que la Toile permet à ses jeunes fans de suivre la moindre de ses prestations à distance, il entend revoir le programme de son concert, histoire de brasser les cartes à nouveau.

Ses fidèles auront peut-être même l’occasion de découvrir du nouveau matériel, outre son plus récent extrait Still Waiting for You, lancé l’automne dernier.

« Je travaille très fort pour avoir d’autres chansons prêtes à temps pour mes fans de Montréal », promet Lenni-Kim.