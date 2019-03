Les Blue Jays blanchissent à nouveau les Tigers

Les Blue Jays de Toronto ont signé un deuxième blanchissage en autant de jours face aux Tigers de Detroit en s’imposant 3 à 0, samedi après-midi, au Rogers Centre.

Après Matt Shoemaker, qui avait mené l’équipe locale à un gain de 6 à 0 vendredi, ce fut au tour d’Aaron Sanchez de briller au monticule. Le droitier n’a alloué que trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches pour obtenir sa première victoire de la saison. Il a également retiré six frappeurs au bâton.

Sur le plan offensif, Justin Smoak a propulsé les Blue Jays grâce à un circuit de deux points en quatrième manche. Précédemment, Billy McKinney avait poussé Brandon Drury au marbre à l’aide d’un simple.

Le releveur Ken Giles a fermé les livres en neuvième manche pour les Jays. Il a réalisé deux retraits au bâton et alloué un coup sûr.

La défaite est allée au dossier de Spencer Turnbull, qui a concédé trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Les Blue Jays tenteront de remporter cette série de quatre matchs contre les Tigers dimanche. Trent Thornton sera au monticule pour les favoris de la foule tandis que Matt Moore sera le partant des Tigers.

Jesus Sucre fait mal aux Yankees

Pendant ce temps, au Yankee Stadium, Jesus Sucre a produit trois points dans la victoire de 5 à 3 des Orioles de Baltimore face aux Yankees de New York.

Le receveur a frappé un simple productif en septième manche puis un double de deux points en neuvième.

Menés 5 à 1, les Yankees ont montré des dents en neuvième manche en marquant deux points. Troy Tulowitzki a frappé un circuit en solo tandis que Luke Voit a cogné un simple d’un point. Mike Wright est finalement venu clore le débat et a obtenu le sauvetage pour les Orioles.

Jimmy Yacabonis a empoché la victoire. Le releveur a alloué un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches de travail, en plus de retirer deux frappeurs sur des prises.

James Paxton a encaissé la défaite après avoir alloué deux points, dont un mérité, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Ailleurs dans la MLB

À Philadelphie, Bryce Harper a cogné son premier circuit avec les Phillies, qui l’ont emporté 8 à 6 devant les Braves d’Atlanta. J.T. Realmuto et Maikel Franco ont chacun produit trois points dans la victoire de l’équipe locale.

À Minneapolis, Trevor Bauer n’a alloué qu’un point, un coup sûr et un but sur balles en sept manches de travail pour mener les Indians de Cleveland vers un gain de 2 à 1 face aux Twins du Minnesota. Le lanceur droitier a également enregistré neuf retraits sur des prises.

À Washington, Jeff McNeil a produit deux points et frappé quatre coups sûrs dans un gain de 11 à 8 des Mets de New York sur les Nationals. Pete Alonso, Wilson Ramos, J.D. Davis et Dominic Smith ont également produit deux points chacun pour les vainqueurs.