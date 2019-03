Les fermetures s’accélèrent

Cette transformation touche également les guichets automatiques. Leur nombre a reculé de 4,5 % l’an dernier, alors que la baisse annuelle ne dépassait pas 3,3 % depuis 2015. Desjardins comptait 2049 guichets à la fin de 2018, contre 2225 cinq ans plus tôt. La coopérative a remplacé 700 de ses guichets par des modèles plus modernes au cours des derniers mois et prévoit en remplacer encore des centaines de plus.