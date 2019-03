Les «gilets jaunes» dans la rue pour leur 20e samedi de manifestations

Paris | Les «gilets jaunes» sont retournés dans la rue en France samedi pour leur vingtième journée de mobilisation depuis plus de quatre mois, en dépit des interdictions de manifester face à la crainte de nouveaux heurts.

Échaudée par les saccages aux Champs-Élysées à Paris lors de nouvelles violences le 16 mars, la préfecture de police de Paris a de nouveau interdit samedi les manifestations sur la célèbre avenue, ainsi que dans un périmètre incluant l’Élysée et l’Assemblée nationale.

Deux manifestations et quatre rassemblements ont été déclarés, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les lieux.

À la mi-journée, environ 300 manifestants étaient notamment rassemblés devant la gare de l’Est à Paris. «On vient pour les mêmes raisons que le 17 novembre (le premier jour de mobilisation, NDLR). On n’a rien eu», a estimé auprès de l’AFP Nadine, 51 ans, qui travaille dans les services à la personne à Drancy (région parisienne).

«Emmanuel Macron, oh quelle gueule de con, on vient te chercher chez toi», chantaient des dizaines de «gilets jaunes». Plusieurs ont collé leur carte électorale déchirée sur leur gilet, à quelques semaines des élections européennes de mai. Les manifestants devaient ensuite rallier la place du Trocadéro.

Le mouvement des «gilets jaunes», apolitique, né sur les réseaux sociaux, est entré en fronde contre la politique fiscale et sociale d’Emmanuel Macron depuis la mi-novembre 2018.

Cet «acte 20» devrait connaître une nouvelle hausse du nombre de manifestants dans les régions françaises, a estimé une source policière. Face au lourd dispositif policier déployé à Paris, les autorités craignent une délocalisation des heurts dans les villes de province.

À Bordeaux (sud-ouest), l’un des bastions de ce mouvement social inédit et où le centre-ville est comme depuis plusieurs semaines interdit aux «gilets jaunes», le nouveau maire Nicolas Florian a décrété une journée «ville-morte» en se disant «très inquiet de ce qui pourrait se passer». La préfecture a évoqué la présence annoncée de «centaines de casseurs».

À Avignon, la préfecture, qui craint la présence de «groupes activistes violents», a interdit tout rassemblement ou manifestation, «intra-muros» et sur plusieurs axes périphériques.

À Saint-Etienne (centre-est), Toulouse (sud-ouest), Épinal (est) et Rouen (nord-ouest), les préfectures ont également interdit les manifestations pour prévenir violences et pillages. À Lille (nord), la préfecture a interdit les «manifestations et rassemblements» dans «certaines rues du centre-ville de Lille», autorisant en revanche un «parcours alternatif».

Samedi dernier, 40 500 personnes avaient manifesté en France, dont 5000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, contestés par les «gilets jaunes» dont le propre comptage a recensé 127 212 manifestants dans tout le pays.