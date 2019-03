Les personnages de Stephen King exhumés à nouveau

Après Carrie, The Mist, Children of the Corn et It, un autre classique de Stephen King s’apprête à être visité. Un nouveau Cimetière vivant ouvrira ses portes le week-end prochain, 30 ans après sa première adaptation cinématographique.

Le Dr Louis Creed croyait offrir à sa famille un nouveau départ en s’installant à Ludlow, une petite ville du Maine, convaincu qu’il y trouverait un quotidien paisible, loin du brouhaha de la grande ville. Nouvelle maison, nouveau poste sur un campus universitaire. Bref, un changement de routine drastique qui lui permettrait, en théorie, de passer plus de temps avec sa femme et ses deux enfants.

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Mais une découverte sinistre, celle d’un cimetière animal à proximité de leur nouvelle maison, viendra apporter son lot de tracas aux membres de la famille Creed. Et quand la tragédie frappe, ce lieu macabre représentera une tentation particulièrement lugubre – et dangereuse – pour le docteur éprouvé.

Hors des sentiers battus

Les fans de Stephen King, tout comme les amateurs de cinéma d’épouvante, sont bien familiers avec les grandes lignes de ce récit, d’abord publié par le maître de l’horreur lui-même en 1983, puis adapté pour la première fois au cinéma par Mary Lambert six années plus tard.

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Mais alors que les premières images de ce nouveau Cimetière vivant laissaient présager une relecture particulièrement fidèle au film original, une nouvelle bande-annonce lancée récemment vient brouiller les pistes. Tout porte désormais à croire que les réalisateurs Kevin Kolsch et Dennis Widmyer ont plus d’un tour dans leur sac et qu’ils ont la ferme intention de porter leur vision en dehors des sentiers battus.

Il fallait pourtant s’y attendre. Les deux cinéastes nous ont habitués à des films qui défient autant les conventions que les attentes, que ce soit avec leur Starry Eyes, ou encore le segment Valentine’s Day qu’ils ont coréalisé pour l’anthologie d’horreur Holidays.

Tourné à Montréal

Évidemment, l’intrigue de Cimetière vivant se déroule dans le Maine, État de prédilection de Stephen King. Mais ce sont les rues – et les paysages – de Montréal et de ses environs qui ont servi de décor au tournage de cette relecture, l’été dernier.

Ce faisant, Kevin Kolsch et Dennis Widmyer ont fait appel à des talents locaux pour certains personnages-clés, nommément celui de Gage Creed (que se partageront les jeunes jumeaux Hugo et Lucas Lavoie), et celui de Zelda Goldman (confié à Alyssa Brooke Levine).

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Une équipe réduite, composée entre autres des réalisateurs et des deux interprètes principaux Jason Clarke et Amy Seimetz, est également revenue dans la métropole pour tourner quelques scènes supplémentaires (ou reshoots dans le jargon du métier) dans les studios MELS.

Retour à Ludlow ?

Avant même que ce nouveau Cimetière vivant n’arrive sur nos écrans, le producteur Lorenzo di Bonaventura évoque déjà un potentiel retour vers la ville de Ludlow. Mais plutôt que d’explorer les événements suivant l’intrigue de ce film, c’est dans le passé qu’un nouveau chapitre puiserait son inspiration, déterrant ainsi les origines de ce macabre lieu.

« Si on retourne au livre, il y a plusieurs éléments précédant l’arrivée de la famille Creed qu’on n’a pas explorés dans notre film. Il y a un autre film là-dedans, et c’en est un qui m’intéresse », a-t-il annoncé au site web spécialisé Consequence of Sound.

Et pourquoi pas ? Après tout, s’il y a une chose que Cimetière vivant nous a apprise, c’est bien que certaines choses refusent de demeurer enterrées. Et les écrits de Stephen King semblent faire partie du lot.

►Le film Cimetière vivant prendra l’affiche vendredi.