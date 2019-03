LHJMQ: les Remparts retournent dans le siège du conducteur contre les Mooseheads

«Il faut gagner un match à domicile et il faut que ce soit le prochain, sinon il n’y en aura pas d’autres.» Les joueurs des Remparts de Québec ont saisi le message lancé par Patrick Roy à l’issue du quatrième match et ils ne sont plus qu’à une victoire d’atteindre la deuxième ronde éliminatoire pour la première fois depuis 2015 après s’être occupés des Mooseheads de Halifax par 4-2, samedi soir, lors du cinquième épisode au Centre Vidéotron.

En avant 3-2 dans cette confrontation au meilleur de sept parties, les Remparts pourront donc stopper temporairement les activités des hôtes du tournoi de la coupe Memorial en l’emportant lors du sixième duel de cette série huitième de finale qui aura lieu lundi soir (18h, HAE) au Scotiabank Centre de Halifax.

L’entraîneur Éric Veilleux voudra éviter de revivre le scénario de 2012 où ses Cataractes de Shawinigan avaient été éliminés au deuxième tour alors qu’ils s’apprêtaient à accueillir le gratin du hockey junior canadien. Résultat: 31 jours de congé forcés.

«Ils auront énormément de pression lors du prochain match, a réagi l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts. Il va falloir jouer de la même manière [...] On a eu un très bon départ et on a eu plusieurs bonnes chances. Rendu au cinquième match, il n’y a pas beaucoup d’ajustements à apporter, mais il y avait de petits détails qu’on pouvait mieux exécutés et on les a très bien exécutés ce soir.»

«On n’a pas joué les deux premières périodes, a soufflé son vis-à-vis Éric Veilleux. Pourquoi? J’aimerais bien le savoir. Si tu ne travailles pas, et je l’ai assez dit, tu ne gagneras pas.»

Départ sur les chapeaux de roues

L’attaquant des Remparts, Édouard St-Laurent, a brisé les reins des Orignaux en trompant la vigilance d’Alexis Gravel d’un tir entre les jambières sur un lancer de punition à 11: 34 du troisième engagement. Combattifs dès les premières secondes de la soirée, les Québécois ont imposé leur rythme une bonne partie de la soirée, profitant des nombreuses pénalités pour faire mal à l’adversaire, que ce soit en avantage numérique (2 en 6) ou en désavantage numérique (7 en 7).

«J’avais décidé avant de mettre la rondelle entre ses deux jambes et ça a marché, a dit St-Laurent pour qui il s’agissait d’un premier filet dans ce bal printanier. Il fallait sortir une grosse performance et c’est ce qu’on a fait. On a eu de bonnes réunions toute la semaine et Patrick s’est assuré qu’on soit prêt.»

Matthew Grouchy, sur un but à retardement accordé à la reprise vidéo, Pierre-Olivier Lacombe, à l’aide d’un plomb et Pierrick Dubé avaient donné une priorité de trois buts. En fin de deuxième, Raphaël Lavoie a réveillé les siens en s’inscrivant au pointage. Les Mooseheads ont ensuite connu leurs meilleurs moments au troisième tiers.

McIsaac expulsé

À la mi-match, les Mooseheads avaient à peine décoché 10 tirs sur la cage défendue par Carmine-Anthony Pagliarulo.

Comble de malheur pour les hommes d’Éric Veilleux: le défenseur Jared McIsaac a porté un coup de coude au visage de Spencer Blackwell au milieu de la période médiane, ce qui lui a valu une pénalité majeure en plus d’une expulsion.

«C’est le type de coup qu’on veut enrayer, a tranché Roy. Blackwell a une commotion et est encore mêlé. On en parle moins parce que ce n’est pas [Philipp] Kurashev, mais si cela avait été un joueur clé de l’autre bord, je ne suis pas certain qu’Éric Veilleux aurait été très content.»

Veilleux ne savait trop quoi penser du coup de son joueur devant les médias. «On ne sait plus, asteur. On n’a pas le temps de regarder ces séquences entre les périodes. Ce n’est entre mes mains.»

En vitesse

9105 spectateurs ont assisté au match... Blessé au «bas du corps» en fin de match mercredi, Pierrick Dubé était à son poste à l’attaque pour les Remparts... Les entraîneurs regardent rarement la période d’échauffement depuis leur banc. Éric Veilleux a fait exception à la règle samedi soir... Si un septième et ultime match devait avoir lieu, il serait présenté mardi soir à Halifax...