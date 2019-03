Mario Jean: l’important, c’est d’avancer

Quand est venu le temps de trouver le titre de son nouveau spectacle, Aller de l’avant, Mario Jean n’a pas hésité longtemps. « En commençant l’écriture, je me posais des questions sur où est rendu le monde. Ce n’est pas joyeux. Je me demandais où je m’en allais. Et je me suis dit que la meilleure route à prendre, c’est par en avant... »

Mario Jean a déjà fait une quarantaine de spectacles de rodage pour sa nouvelle tournée. Dans les dernières semaines, il a peaufiné les derniers éléments afin d’être fin prêt pour ses premières médiatiques à Québec et Montréal, dans quelques jours.

Alors qu’il travaillait seul depuis les ­premiers mois, l’humoriste a récemment accueilli le metteur en scène Charles Dauphinais [Pierre Hébert, Alain Choquette] pour avoir « un œil ­extérieur ». Emmanuel Reichenbach lui a aussi donné un coup de main aux textes.

Dans ce nouveau spectacle, Mario Jean parle notamment de consentement, de l’intelligence, de la retraite et de ses deux garçons adultes qui vivent encore à la maison.

Plus en forme

Après plus de 25 ans de tournées, il remarque être plus en forme qu’à ses débuts. « Quand t’as 30 ans, on dirait que tu ne fais pas attention à toi. T’es un tank, tu fonces et t’as des répercussions après. Là, je fais plus attention, j’ai plus d’énergie, je suis plus en forme. Les shows se passent bien, c’est même mieux qu’avant. »

Plus tôt ce mois-ci, l’humoriste s’est rendu dans le reste du Canada pour y jouer devant des communautés francophones, dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. « Je suis allé à Edmonton, Winnipeg et Regina, dit-il. C’était magique. Les gens là-bas n’ont pas beaucoup d’événements francophones. Ils sont contents de faire rire d’eux en français. Des fois, il y a des ­communautés francophones de 500 personnes et il y en a 300 qui sont dans la salle. C’est comme une fête. Ils sont contents, ­allumés et boivent tes paroles. Pour nous, c’est très ­gratifiant de faire ça. »­

► Mario Jean présentera son spectacle Aller de l’avant les 4 et 5 avril à la salle Albert-Rousseau de Québec, ainsi que les 17 et 18 avril au Théâtre Saint-Denis de Montréal. Pour toutes les dates : mariojean.com.

Cinq facettes de Mario Jean

Le mari

Mario Jean est avec sa femme, Nathalie, depuis 34 ans. « Nous sommes mariés depuis environ dix ans, dit-il. Nous avions décidé ça sur un coup de tête, lors d’un voyage dans le sud avec nos deux gars. Mais on ne compte pas vraiment les années de mariage. On dit plutôt que c’est notre anniversaire de pénétration qu’on célèbre aux Fêtes depuis 34 ans. [Rires.] »

C’est en discutant avec sa femme qu’il a décidé de faire un numéro sur le consentement dans son nouveau spectacle. « Je trouvais ça important de le faire, car ce qui est arrivé à l’automne 2017 [avec les divers scandales sexuels et le mouvement #MoiAussi] nous a tous fait réfléchir. »

Depuis qu’il fait ce numéro, à la fin d’Aller de l’avant, Mario Jean reçoit des commentaires très positifs du public. « Les gens sont contents que j’en parle. Ce n’est pas un moment lourd dans le show. Il faut que ça demeure rigolo. Mais on dirait que j’ai réussi à taper sur le bon clou. »

Le père de famille

Dans son spectacle, Mario Jean parle de ses deux garçons, qui sont tous les deux dans la vingtaine et qui demeurent encore dans le domicile familial. « Il y en a un qui étudie en histoire et qui est aussi DJ, car il adore la musique. L’autre étudie en journalisme à l’UQAM et je pense qu’il aimerait être critique de cinéma. Ce sont des passionnés, c’est le plus bel héritage qu’on a pu leur donner. Ils sont droits et honnêtes. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire, mais j’ai totalement confiance en... ce qu’ils partent à un moment donné ! [Rires.] »

Le père de famille a constaté que la nouvelle génération tend à rester plus longtemps à la maison, un phénomène surnommé « les Tanguy ». « À mon époque, dès qu’on pouvait partir de la maison, à 20 ans, on le faisait. C’était l’objectif. Aujourd’hui, ils font ça plus tard. Mais c’est correct, ils sont encore à leurs études. Ils ne nous dérangent pas. Pour un jeune à l’université, c’est cher d’assumer ton appart et ta bouffe. »

Ses deux garçons ont-ils vu le numéro qui parle d’eux ? « Non, pas encore. C’est drôle, on dirait que ça ne me tente plus de les inviter ! Ils sont à l’âge de payer leur billet. [Rires.] »

L’humoriste

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 1991, Mario Jean fait carrière depuis plus de 25 ans. Même si le paysage humoristique a grandement changé ces dernières années, il n’a aucunement hésité avant de se lancer dans l’aventure d’un sixième spectacle solo.

« J’ai plutôt eu des questionnements au cinquième spectacle, dit-il. Ç’a été une crise existentielle un peu plus forte, à cause du marché qui a changé et des jeunes. Mes repères depuis 20 ans n’étaient plus là. »

Même s’il dit être inspiré par les jeunes humoristes, Mario Jean assure n’avoir « aucun complexe » face à eux. « Je compare mon show et je n’ai pas de stress, dit-il. Mais j’aime voir ce qu’ils font. Un gars comme Simon Leblanc, il n’a même pas de bande-son ou de présentation. Les lumières ferment, il entre et il commence. Et c’est bon du début à la fin. »

Dans son nouveau spectacle, Mario Jean parle de la retraite. « Il y a beaucoup de gens de mon public qui sont retraités ou qui y pensent. » À 54 ans, il n’a toutefois aucunement l’intention de s’arrêter de sitôt. « J’aime trop ça. Tant que je serai capable, que je ne radoterai pas trop et que j’aurai quelque chose à dire, je continuerai. Mais c’est sûr que je vais peut-être changer mon horaire. Je vois Jean-Marc [Parent], qui ne prend pas de contrat l’hiver parce qu’il est en Floride, c’est un beau compromis ! [Rires.] »

Le comédien

Dans sa carrière, Mario Jean a toujours laissé une place plus grande à l’humour qu’à tout le reste. Mais depuis plusieurs années, on l’a aussi vu comme comédien à la télé, au cinéma ou au théâtre.

Dans les prochaines semaines, il reprendra le tournage des séries Léo et Les pays d’en haut. Et cet été, il jouera dans la pièce Un souper d’adieu, à l’Assomption, avec Marcel Lebœuf et Anne Casabonne­­­.

« L’horaire du théâtre d’été est extraordinaire, car on joue le vendredi et deux fois le samedi. Je vais continuer de faire un peu ma tournée, pour ne pas perdre la forme, mais le rythme sera ralenti. »

Du côté du cinéma, les offres ont été moins nombreuses, mais Mario Jean n’est pas fermé à l’idée de retourner au grand écran. « J’aime faire du dramatique. J’en ai toujours fait un peu. »

Le philanthrope

Depuis plusieurs années, Mario Jean s’implique auprès de Mira. En plus d’avoir été porte-parole pour l’organisme, il a déjà grimpé au sommet du Kilimandjaro pour aider la cause. Et dans sa nouvelle tournée, il a décidé qu’il remettrait deux dollars à la fondation pour chaque sacre qu’il prononcera sur scène. « Je remets environ 10 $ par spectacle, dit-il. C’est bien, car ça m’a fait réduire de beaucoup les sacres sur scène. Maintenant, chaque sacre est placé. »

Pourquoi avoir décidé d’aider Mira, qui propose notamment des chiens-guides pour aveugles ? « Je suis tombé en amour avec cette cause-là en en faisant un tournage, répond-il. J’ai vu qu’ils faisaient un bon travail. Je connais aussi quelques personnes qui ont eu des chiens avec Mira, que ce soit pour des enfants autistes ou des aveugles. Et ç’a changé leur vie. »