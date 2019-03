Maurice Richard à la quicaillerie Paquette

C’est la fête chez Paquette

À la fin mars 1955, l’excitation est à son comble devant la quincaillerie Paquette du 1115, avenue Mont-Royal Est. Le grand Maurice Richard est attendu pour le 11e anniversaire de ce commerce bien connu du quartier ! Les résidents du Plateau-Mont-Royal ont l’habitude de se rendre à cet endroit pour se procurer outils, gallons de peinture, clous et vis, etc. En 1917-18, M. Sylvestre ouvre la première quincaillerie dans ce local qui accueillait auparavant une mercerie pour femme. Vendue à M. Allard en 1924, la ferronnerie est finalement rachetée par l’énergique Paul-Émile Paquette en 1944. Mais le samedi 26 octobre 1946 vers 23 h, un terrible incendie éclate au sous-sol, ravageant le commerce et douze logements. Loin de décourager M. Paquette, le sinistre l’encourage à rénover de fond en comble son magasin. Un mois plus tard, les clients reprennent leurs habitudes auprès de l’entreprenant quincaillier.

L’invité d’honneur : Maurice Richard

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, Fonds Paul-Émile Paquette, Mars 1955, « Maurice Richard en train de signer des autographes à la quincaillerie Paquette, P148-2_04-003».

Maurice Richard signe des autographes sous le regard de son fils Normand (à droite) et de nombreux fans. Grâce à la visite du « Rocket », Paul-Émile Paquette obtient une publicité remarquable pour l’anniversaire de son commerce. En tant qu’ancien propriétaire de l’équipe juvénile le « Paquette », le quincaillier aime bien raconter qu’il a découvert le talent de Maurice Richard alors qu’il faisait ses débuts au parc Lafontaine en 1937-38. Paul-Émile est fier de son ancienne recrue qui ne manque jamais l’occasion de venir le saluer en souvenir du bon vieux temps. Bien que souriant, le hockeyeur a vécu un mois de mars 1955 éprouvant. Le 17 mars, l’émeute du Forum éclate alors qu’il a été suspendu après la bagarre survenue à Boston cinq jours plus tôt. La tension est telle que Maurice Richard sera tenté de quitter les rangs du Canadien. Finalement, sa décision de rester dans l’équipe lui permet de jouer quatre belles saisons et de gagner autant de coupes Stanley.

Porter un complet en 1955

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, Fonds Paul-Émile Paquette, Mars 1955, «Maurice Richard serre la main de Paul-Émile Paquette en compagnie de plusieurs hommes en complet, P148-2_04-005».

Vêtus de complets surdimensionnés, Maurice Richard, Paul-Émile Paquette et leurs acolytes ont l’air de sortir tout droit d’un film de mafiosos. Les stylistes relancent en 1950 la silhouette des gangsters à la Al Capone, inspirés par des vestons zoot suit et les pantalons top peg. Sortant de chez Eaton, Dupuis Frères ou du tailleur Joli, les hommes sont vêtus de vestes amples et longues à épaulettes, portées sur des pantalons à revers. Mais un vent de renouveau souffle en 1955 : veston court jaune serin, vert pistache ou à rayures, chemise quadrillée, short couleur noisette, bas remonté sous le genou, cette nouvelle mode a tout pour scandaliser Pacifique « Pax » Plante, chef de l’escouade de la moralité, peut-on lire dans un article humoristique du Photo Journal au printemps 1955. Graduellement, la coupe des complets devient plus simple et effilée, comme l’aborderont les Beatles au début des années 1960.

►Pour en savoir plus, consultez le dernier Bulletin (hiver 2018-19, vol. 13, no 4) de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal sur les « Commerces du Plateau : d’hier à aujourd’hui ».