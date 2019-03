«On s’est fait piétiner» –Samuel Piette

KANSAS CITY | Samuel Piette n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire cette défaite aux proportions inégalées.

« C’était des enfants contre des hommes. On s’est fait piétiner pendant tout le match et ce n’est pas acceptable. »

Étrangement, il régnait un certain calme dans le vestiaire montréalais malgré quelques éclats de voix lorsque la porte était fermée.

« On pourrait penser qu’un vestiaire serait dans un mauvais état d’esprit après un tel match, mais on est en état de choc », a résumé Evan Bush la voix éteinte.

« On a eu 40 minutes pour digérer cette défaite, soit à partir du cinquième but. C’est dégoûtant. On n’a rien fait de bon, que ce soit sur le plan tactique ou technique. »

Gênant

Est-ce plus difficile de digérer une dégelée de 7 à1 ou un revers de 2 à 1 sur un but marqué en fin de match ?

« C’est gênant d’accorder sept buts, a admis Bush. Ça aurait été mieux si on avait été en mesure de rivaliser pendant 90 minutes. »

Pour Piette, il n’y a pas de doute, vaut mieux perdre en fin de match.

« Ce sont deux douleurs complètement différentes. Quand tu échappes un match à la fin sur un but, ça fait mal parce que tu y étais presque.

« On n’a jamais été dans le coup de la première minute jusqu’à la fin. On ne s’est pas présentés avec la bonne mentalité. »

Excès de confiance

Comme ce fut le cas à Houston, Piette estime que l’équipe a fait preuve d’un abus de confiance et a pris les mauvaises décisions sur le terrain.

« On n’a pas approché ce match-là avec la bonne mentalité et la bonne approche tactique. Je crois qu’on était un peu trop confiants.

« On a essayé de faire ce qu’on a fait à Orlando en mettant de la pression, mais avec tout le respect que j’ai pour Orlando, Kansas City ce n’est pas Orlando. »

Bush a tout de même tenté de trouver un petit élément positif dans les circonstances.

« La bonne nouvelle, c’est que c’est un match à l’étranger contre une équipe de l’autre association. Si on doit perdre des points, ce sont ceux-là, mais on ne veut certainement pas les perdre de cette façon. »