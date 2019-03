Oublier l’hiver pour vrai

Le printemps est arrivé depuis une dizaine de jours, mais nous avons encore les pieds dans la gadoue et le nez qui coule... Pour vous rappeler que le temps clément s’en vient, pour vous faire rêver ou pour préparer vos vacances, voici quelques émissions qui mettent résolument l’hiver derrière nous.

Anthony Bourdain : Parts Unknown

Le regretté chef et animateur vedette de CNN nous a laissé une série documentaire formidable. Sa particularité ? Sa proximité avec les gens qu’il rencontre et la beauté des paysages qu’il nous fait découvrir. Les huit saisons de Parts Unknown proposent des coins loin des clichés touristiques, de Jérusalem à Copenhague, en passant par le Myanmar, le Mississippi, Rome, Tokyo, Zanzibar ou Téhéran. À noter, la première année, il est venu tourner un épisode au Québec. La dernière saison s’ouvrait sur un périple culinaire dans les rues d’Hanoï avec Barack Obama. Une magnifique série pour les amateurs de bonnes bouffes, les voyageurs curieux ou tout simplement pour découvrir le vrai monde.

► Disponible sur Netflix

Expat

On dit qu’il y aurait 3 millions de Canadiens vivant à l’extérieur du pays. Jean-Michel Péloquin, un des gars qui nous a fait magnifiquement voyager des yeux avec Ouisurf, part à la rencontre d’une trentaine d’entre eux qui ont pris des risques pour vivre leurs rêves. Dans les prochaines semaines, on l’accompagne à Bali, en Australie et à Singapour, où des Québécois ont ouvert des restaurants, des hôtels ou élèvent tout simplement des dromadaires !

► Vendredi 19 h à Casa

Arrive en campagne

Stefano entreprend pour une 4e saison de faire le tour des fermes et maraîchers du Québec afin d’initier des familles urbaines au quotidien de la terre. C’est dans une ambiance conviviale qu’on découvre le travail derrière la provenance de nos aliments. Une belle occasion de voir des régions de chez nous et de prendre en note quelques adresses à visiter cet été pour nous procurer des aliments locaux ultrafrais.

► Lundi 19 h 30 (dès le 1er avril) à TVA

Les fermiers

Pour renouer avec le printemps, voici une série qui met en vedette le talent et la détermination de jardiniers maraîchers qui font de l’agriculture biologique. Des gens d’affaires qui s’efforcent, malgré les aléas de notre météo, de bâtir leur entreprise basée sur des valeurs humaines. Des spécialistes de la bette à carde, de la rabiole et de la tomatille qui construisent sous nos yeux la ferme de demain.

► Jeudi 20 h (dès le 11 avril) sur Unis

Plages top secrètes

Ici, on fait dans le spectaculaire en nous donnant accès à des coins de pays reclus dont les plages sont fabuleuses. On parle de l’Île de Pâques ou d’une petite île géorgienne, où les chevaux sauvages courent librement, ou encore d’une île inhabitée en Grenadine. Des petits coins de paradis.

► Mardi 17 h sur Évasion

Les plus beaux treks

Les amateurs de marche ont droit ici à des images à couper le souffle de six destinations en territoires français. Les montagnes des mythiques Pyrénées, la traversée du Mercantour et sa vallée des Merveilles, le tour du Cantal, région volcanique de l’Auvergne, la Corse et son magnifique bord de mer, le Jura et la fabuleuse Martinique sont les territoires qui font l’objet de six films dans lesquels des accompagnateurs commentent la beauté des paysages et le plaisir d’y faire de la randonnée.

► Mardi 19 h à TV5

Tales by Light

Cette série documentaire donne des frissons par moments. Nous suivons des photographes et cinéastes dans leurs rencontres avec les peuples, les cultures, la faune et les paysages hallucinants magnifiés par une direction photo spectaculaire. Des images exclusives des Papous de Nouvelle-Guinée, d’un festival en Himalaya, de baleines dans les mers australiennes, d’un rituel maasaï ou yolngu. Un accès privilégié. Trois saisons sont disponibles.

► Disponible sur Netflix

Méditerranée

Le photographe et documentariste Yann Arthus-Bertrand, reconnu pour ses images aériennes, nous propose un voyage à couper le souffle au-dessus de la Méditerranée, là où se rencontrent 24 pays, dont la Grèce, le Liban, l’Égypte. Le comédien français Gérard Darmon assure la narration.

► Samedi 17 h à Évasion

Bienvenue au camping

Est-ce ce qui vous attend cet été ? Le camping est un mode de vacances de plusieurs Québécois, mais de nombreux Français aussi. Ici, quatre couples de propriétaires d’habitats en plein air se reçoivent à tour de rôle et sont évalués par les autres (un peu à la manière d’Un souper presque parfait !). Il y a sûrement matière à prendre des notes !

► Lundi au vendredi 18 h (dès le 6 avril) sur Évasion

The Kindness Diaries

Donner est plus satisfaisant que de recevoir, c’est la philosophie de cette téléréalité/documentaire qui nous fait non seulement voyager, mais surtout partir à la rencontre de la bonté et de l’ouverture d’esprit. Leo Logothetis était courtier en bourse avant de devenir globe-trotter avec plus de 90 pays dans ses souvenirs. Il a tout quitté pour se lancer sans argent, sans logement, sans nourriture, sans essence, dans un tour du monde sur sa mobylette. Il demande l’aide des quidams sur son passage. En échange de leur générosité, il redonne par des gestes souvent spectaculaires. C’est de la bonne télé sociale qui nous permet de sortir de chez nous.

► Disponible sur Netflix

Direction la mer

David Bernard nous convie à une 3e saison de cette série qui nous transporte sur la côte Est américaine, dans des coins où plusieurs d’entre nous aimons passer nos vacances. Les régions d’Ocean City à Myrtle Beach seront notamment visitées.

► Mercredi 21 h (dès le 8 avril) sur Évasion

Vivre loin du monde

Cette série documentaire produite par la BBC propose des rencontres avec des gens qui ont décidé de fuir le brouhaha des villes pour faire leur vie loin des sentiers battus. On retrouve notamment un ex-expert en finances qui vit dans une hutte de bambou sur une île quelque part sur le fleuve Mékong au Laos, une sexagénaire suisse qui se consacre à la conservation de la flore dans une contrée isolée de l’Australie ou une famille dont le père est maître de brousse dans une des plus grandes réserves naturelles au monde en Namibie.

► Vendredi 9 h sur Ici Explora