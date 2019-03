Photos souvenirs: Patsy Gallant

En début de carrière, Patsy (à droite) chantait au sein de la formation Les Gallant Sisters, dans son Nouveau-Brunswick natal avec ses sœurs aînées Angéline, Florine et Ghyslaine. Elles prêtaient aussi leur voix de choristes à plusieurs artistes. Patsy n’avait que cinq ans quand elle s’est jointe au Gallant Sisters et elle a chanté à la télévision dès l’âge de 8 ans.

Reine du disco

Photo d'archives

Non, ce n’est pas Lady Gaga, mais bien Patsy Gallant au début des années 1970, alors déjà l’une des rares reines québécoises du disco. La dynamique interprète lança à l’époque quatre albums avec la prestigieuse compagnie de disques Columbia Records, deux en anglais et deux en français, Toi l’enfant, Tout va trop vite, Upon My own et Power.