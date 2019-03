Que fera Capitales Médias?

En décembre 2017, lorsque le gouvernement Couillard a octroyé un prêt de 10 millions $ au Groupe Capitales Médias (GCM) pour la transformation numérique de ses six quotidiens, plusieurs se sont inquiétés. Une aide arbitraire à une entreprise de presse ne met-elle pas à mal l’indépendance journalistique ?

Plus de quinze mois plus tard, on peut commencer à mieux comprendre pourquoi. Le prêt vient à échéance à la fin de l’année en cours et des sources proches du dossier nous indiquent que GCM n’est même pas près d’être en mesure de faire face à ses obligations. Les six journaux, lesquels sont tous très importants dans leur environnement régional respectif, semblent toujours dans une situation précaire, en fait. Les mises à pied se succèdent.

Voici donc que leur direction pourrait se trouver en défaut de paiement ou avoir l’obligation de renégocier un prêt accordé par les libéraux avec un gouvernement d’une autre couleur politique. Du côté de la Coalition avenir Québec, on doit avoir autant envie de se frotter à ce dossier que de composer avec un mal de dents.

Arbitraire

L’élément problématique à la base de cette intervention c’est qu’il s’agit d’un prêt arbitraire accordé à certaines entreprises de presse, plutôt que d’une aide issue d’un programme normé, accessible à tous les groupes. C’est ainsi que l’on fonctionne dans les pays qui, nombreux, ont des politiques pour soutenir la presse écrite, et c’est ce que l’on verra bientôt, au Canada, à tout le moins partiellement, avec le programme qu’est en train de mettre en place le gouvernement Trudeau.

Ici, c’est différent. Philippe Couillard et Dominique Anglade avaient sorti 10 millions de dollars de leur stratégie numérique pour les remettre à GCM, afin de contribuer à la modernisation de ses quotidiens. Quinze mois plus tard, on n’en voit pas encore les résultats, si ce n’est la création d’un étrange portail de vente en ligne, mis en vitrine sur le site des quotidiens. Nommé MonPanier.ca, on y trouve autant des tubas de plongée et des abat-jour que des produits pour la peau. On se demande ce que cette version bas de gamme d’eBay ou de Wayfair vient faire dans la transition numérique d’une entreprise de presse.

En faveur d’un parti

Ajoutons qu’on ne pouvait manquer de constater que des six quotidiens à bénéficier de cette enveloppe, cinq s’étaient clairement positionnés en faveur du Parti libéral du Québec, dans des éditoriaux parus à la veille des élections du 7 avril 2014.

Dans la foulée, une aide fut également octroyée sous la même forme au Devoir, mais personne n’ignorait que Martin Cauchon, propriétaire de GCM, était un ancien ministre libéral fédéral. Sans compter que des questionnements entourant la manière dont fut financé l’achat de ces journaux à Gesca, propriété de Power Corporation, n’ont jamais été résolus.

Dans un contexte où les gens doutent de plus en plus de l’indépendance des médias, tous ces coups de main échangés entre des gens qui pensent de la même façon ne pouvaient pas servir la crédibilité des six journaux du Groupe Capitales Médias.

Bref, pour un paquet de raisons, cette aide financière était une mauvaise idée, à plus forte raison que de nouvelles élections approchaient alors. Quinze mois plus tard, on voit dans quelle situation se retrouve GCM.

Transition

On l’a dit plus haut : qu’il s’agisse du Soleil à Québec, du Quotidien à Chicoutimi, du Nouvelliste à Trois-Rivières, de La Tribune à Sherbrooke, du Droit à Ottawa ou de La Voix de l’Est à Granby, chacun de ces journaux joue un rôle essentiel dans sa communauté. Dans une industrie où beaucoup d’emplois ont été détruits ces dernières années, il faut souhaiter que les collègues qui agissent dans chacune de ces institutions aient encore du travail de l’autre côté de cette transition.

On ne doute pas, par ailleurs, qu’ils se sont bien acquittés de leur tâche dans un contexte où leur indépendance était sous la loupe, notamment en abandonnant cette habitude délétère de donner une consigne de vote à leurs lecteurs à la veille de chaque élection. Reste qu’aucun travailleur de l’information ne devrait avoir à se demander si ses patrons arriveront à obtenir une rallonge de prêt de la part des politiciens qu’ils ont la charge de surveiller.