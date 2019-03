Trudeau ébranlé

Justin Trudeau est interpellé, dans une assemblée publique, par une dame autochtone qui dénonce une contamination au mercure dans sa communauté. Justin Trudeau fournit une réponse arrogante. Ce n’est plus Justin Trudeau. Les dernières semaines l’ont réduit à une version diminuée de lui-même.

S’il est un talent qu’il fallait lui reconnaître, c’est son aisance magistrale à naviguer à travers les questions du public. Combien de fois l’a-t-on vu, manches roulées, répondre aux questions des citoyens. Beaucoup d’empathie pour celui-ci, une blague bien placée à l’autre, une pointe de fermeté devant celui qui le défie, mais toujours dans le respect. Charmeur, sûr de lui, c’était un spectacle de le voir envoûter tout le monde.

Inexplicable gaffe

Je ne le condamne pas pour son erreur de mercredi soir. Il s’est excusé avec une telle intensité le lendemain matin qu’il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas accepter son repentir. En fait, il s’est carrément autoflagellé à propos de sa bourde de la veille.

Mon analyse vise plutôt à constater que cette erreur, même si on lui pardonne, témoigne d’un chef qui a perdu ses repères. Je suis absolument convaincu que ceux qui connaissent bien Justin Trudeau sont encore plus en mesure que moi de constater à quel point il n’est plus dans son assiette. La crise du dernier mois lui a arraché une sérénité qui faisait partie de sa recette gagnante.

L’erreur commise devant cette dame est double. La première faille réside dans le choix du ton. L’humour baveux peut passer lorsqu’il répond au chef de l’opposition. Ça ne passe pas en réponse à une femme qui manifeste parce que sa communauté vit un problème d’empoisonnement au mercure !

Une alliée

La deuxième erreur est pire. Cette femme n’est pas une militante conservatrice qui l’attaque sur sa taxe carbone. Cette femme parle d’affaires autochtones. Or, qui au Canada jusqu’à tout récemment voulait se faire le champion de la réconciliation ? Qui se présentait comme le promoteur suprême de l’amélioration des conditions de vie des Premières Nations ?

Justin Trudeau a insulté une alliée.

Il a reviré comme une crêpe une personne qui l’interpellait sur un sujet qui est au cœur de son crédo politique. Quel réflexe mal avisé ! Pensez au contraste : l’an dernier, monsieur Trudeau pleurait lorsqu’on lui soumettait les drames des Premières Nations. Maintenant, il en rit en les envoyant promener.

Évidemment, je caricature et j’exagère... mais avec un fond de vérité. J’exagère pour vous dire à quel point Justin Trudeau n’a pas réagi comme Justin Trudeau.

Voilà un mois qu’il n’a plus Gerald Butts autour de lui. À ce jour, il ne l’a pas remplacé. Monsieur Trudeau paraît seul et passablement déboussolé. Plusieurs libéraux s’inquiètent, et ils ont raison.

Cette semaine, deux firmes de sondage ont commencé à parler d’un écart de 10 % en faveur des conservateurs. Ceux qui croient encore à Justin Trudeau pour gagner devraient rapidement se regrouper autour de lui pour le renchausser.