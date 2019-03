Un acquit de conscience difficile à gérer

Comme je regarde chaque jour votre photo, que je lis vos réponses, vos bons conseils ainsi que vos réprimandes occasionnelles, vous faites partie de ma vie. C’est pourquoi je me permets de vous soumettre mon cas de conscience, lequel m’obsède depuis les dernières célébrations du Jour de l’An. Une fête qui nous donne chaque année l’occasion de nous réunir en famille.

Celle de cette année fut particulièrement pénible pour moi, au point d’en devenir une obsession. Le trop-plein d’allusions et de sous-entendus concernant les agissements d’un des membres de notre famille a fini par m’obséder, et comme je ne sais pas trop quoi faire pour libérer ma conscience, je viens vers vous pour solliciter un avis.

Un de mes frères a développé l’affreuse manie de voler. C’est le seul de la famille comme ça et on ne sait pas d’où ça lui vient. Il travaille pour une compagnie en qualité de livreur. Il est de plus en charge de l’inventaire ainsi que des achats de ce qu’il livre à sa clientèle. Ce qui le met en position de faire ce qu’il veut avec la marchandise, car son patron lui fait totalement confiance.

Pas fou en plus et ayant de la suite dans les idées, mon frère a développé envers ce dernier un modus operandi pour détourner son attention du cœur du problème. À savoir qu’il a envers lui tout plein de petites attentions pour le séduire. Ainsi, tous les moyens sont bons pour subtiliser une partie de la marchandise et s’en servir à son profit. Comme en plus il a réussi à débusquer dans la clientèle qu’il dessert un certain nombre de clients véreux, il n’y a plus de limites à son petit commerce illicite.

Mais voilà que dernièrement, alors qu’il succombait une nouvelle fois à son vice, mais en dehors de son travail, il s’est fait prendre à voler des denrées rares, à sa sortie d’un magasin d’alimentation spécialisé. Il s’est défendu en invoquant un geste dû à une extrême fatigue et s’en est tiré en payant les produits, vite fait bien fait, pour ne pas avoir de dossier.

Nous, ses frères et sœurs, nous nous sentons humiliés par cette situation. C’est notre nom qui est entaché, et, moi, je me sens complice par connaissance. Quelle est l’attitude à prendre lorsqu’on est témoin de ce genre de comportement chez un de nos proches ? Comme mon frère est d’un naturel vengeur, ça me rend encore plus dubitative sur la conduite à adopter. Merci de soulager ma conscience !

Grande sœur

Vous décrivez là une situation extrêmement délicate. Si vous ne faites rien pour dénoncer, vous devenez moralement complice. Et si vous faites quelque chose, vous vous mettez à risque de représailles de la part d’un frère que vous décrivez comme vindicatif. Ce que je verrais de plus efficace dans les circonstances, surtout que la famille entière semble au courant et touchée par la situation, c’est de faire front commun face à ce frère à la conduite répréhensible.

Vous devriez sérieusement envisager de tenir un conseil de famille pour discuter de ce cas et pour décider d’une action collective visant à convoquer ce frère pour lui faire part de votre désaccord avec un comportement qui déshonore la famille et qui risque de le mettre un jour ou l’autre en fâcheuse situation. Proposez-lui dans un premier temps de se faire évaluer par un spécialiste des comportements pour détecter un éventuel problème de cleptomanie, une maladie qui se soigne d’ailleurs. Et dans un deuxième temps, pour lui faire savoir que tous autant que vous êtes comme membres d’une même famille, vous réprouvez ce qu’il fait à son patron ainsi qu’à l’entreprise pour laquelle il travaille, et que si vous êtes de nouveau, l’un ou l’autre, mis au courant ou témoin qu’il continue son manège, vous agirez en conséquence.