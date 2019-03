Une dystopie qui a fait grand bruit

Dans ce livre, la moitié de la population ne peut plus ouvrir la bouche sans réellement avoir à mesurer ses paroles...

Depuis quelques années, il ne fait pas toujours bon vivre aux États-Unis, ce pays ayant servi de cadre à de très nombreuses dystopies. Aux grands classiques du genre (Hunger Games, Player One, Soleil vert, etc.) s’ajoute donc maintenant Vox, un roman dont on a beaucoup parlé de l’autre côté de la frontière.

Chut !

Dans un avenir qui semble ne pas être si lointain que ça, un groupe de fondamentalistes exclusivement dirigé par des hommes a pris le contrôle du pays. Résultat ? Les femmes ont littéralement été bâillonnées : chaque jour, elles n’ont droit qu’à 100 mots, le bracelet compte-mots qu’elles ont désormais au poignet leur envoyant une forte décharge électrique dès l’instant où elles ont le malheur d’en lâcher un 101e.

Alors qu’elle est spécialiste de la linguistique cognitive – tout comme l’auteure ! – et qu’elle a été la première à concevoir un vaccin anti-aphasie, Jean McClellan passe ainsi l’essentiel de ses journées murée dans le silence à préparer les repas ou à faire le ménage, des tâches insipides hautement valorisées par les nouvelles instances en place. Du coup, lorsqu’un accident de ski empêchera le frère du président Myers de pouvoir continuer à parler normalement, Jean se verra offrir un marché : aider ce frère malchanceux et, en échange, elle et sa petite fille seront débarrassées de leurs bracelets compte-mots.

Si l’idée de base était vraiment excellente – au dos du livre, on va même jusqu’à comparer Vox à La servante écarlate –, on ne peut hélas pas en dire autant du dénouement. Dommage, car s’il avait été mieux ficelé, l’histoire aurait pu nous laisser sans voix.

Frissons garantis

Octobre

Le créateur de la série The Killing a brièvement délaissé les scénarios de longs métrages pour se tourner vers le roman. Bien lui en prit, parce qu’il signe ainsi un super polar dont l’histoire commence en octobre à Copenhague, pendant la saison des marrons. Un petit fruit qui aura ici assez vite son rôle à jouer, car non loin du cadavre d’une assistante dentaire de 37 ans, dont la main a été coupée, sera retrouvée une figurine en marrons composée de deux boules et de quatre brindilles. Et sur cette figurine seront relevées les empreintes digitales de la fillette de la ministre des Affaires sociales, qui a été enlevée l’année précédente et qui, depuis, a été présumée morte, l’enquête ayant déterminé qu’elle avait été tuée. Alors comment une telle découverte peut-elle être possible ?

Tirer les marrons du feu

Ce sera à Naia Thulin, une jeune inspectrice rêvant de se joindre au NC3 (le département de lutte contre la cybercriminalité), et à Mark Hess, un inspecteur qui vient de se faire virer d’Europol, de le découvrir au son du tic tac, puisque d’autres meurtres particulièrement sadiques ne tarderont pas à suivre. Et chaque fois, sur la scène de crime, il y aura toujours une figurine en marrons avec les empreintes de la petite Kristine Hartung. De quoi rendre le tandem d’enquêteurs complètement dingue, toutes les pistes suivies ne menant absolument à rien. Du moins jusqu’aux dernières pages du roman !

Un captivant moment de lecture qui, en prime, nous permet d’en apprendre pas mal sur la politique danoise.

Bienvenue au motel des Pins perdus

Après La bibliothèque des cœurs cabossés et Le jour où Anita envoya tout balader, cette sympathique troisième histoire nous amène à côtoyer Henny Broek... ou plutôt son fantôme ! Après avoir été renversée par un camion, cette gérante de motel ne pourra en effet partir définitivement vers l’au-delà sans d’abord se débrouiller pour que tous ses plus proches amis soient réellement heureux sur terre. Léger, mais divertissant.

Le palais des ombres

Nathan Thanner n’a jamais vraiment connu son père, ce dernier l’ayant abandonné quand il était tout jeune. En apprenant sa mort, Nathan sera donc assez surpris de découvrir qu’Hugo Thanner lui a légué son énorme demeure située non loin du cimetière du Père-Lachaise. Une demeure répondant au doux nom de « Palais des Ombres » et qui, jusqu’à présent, n’a jamais porté chance à ses occupants. Un captivant suspense psychologique.

Grandeur nature – 1000 voyages au cœur du monde sauvage

Grâce à ce guide, on ne manquera pas d’idées voyages pendant de très longues années. Car si on est curieux d’assister à un rassemblement de requins-marteaux, de croiser un cobra royal dans son habitat naturel, d’entendre le rire des hyènes, de découvrir la vie des gardiens de rennes nomades, de traîner avec les macaques rhésus ou de voir la plus grosse fleur du monde, il nous indique où et quand.

Savoir se vendre

Si on songe à se trouver un nouvel emploi, à postuler à un poste plus élevé ou à lancer notre propre entreprise, il faut d’abord savoir comment se mettre en valeur et adapter notre discours en fonction de l’interlocuteur. Ce petit livre explique l’un comme l’autre de façon claire, en nous donnant aussi toutes sortes de conseils pour sortir du lot. De la même collection, 7 minutes pour convaincre de Lionel Bellenger sera également très utile.