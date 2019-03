Une situation financière précaire qui prend de l’ampleur

Parfois, on pense s’être tiré d’une situation financière précaire, mais on finit par replonger. C’est ce qui est arrivé à Guy, 53 ans, directeur des ventes, qui n’a pu s’acquitter de ses engagements envers ses créanciers et a dû retourner chez le syndic une deuxième fois.

Comme employé d’un commerce spécialisé, Guy gagne 3350 $ par mois. Sa conjointe, quant à elle, travaille dans une boutique et empoche un salaire mensuel de 1800 $. Leurs enfants sont maintenant grands et ont quitté le nid familial.

En février 2017, Guy constate qu’il a accumulé avec le temps près de 75 000 $ sur ses cartes de crédit. Une lourde dette dont il est incapable de s’acquitter, même pas les paiements minimums qui grugent une trop grande part de son budget.

Après une consultation avec un syndic autorisé en insolvabilité, il dépose une proposition de consommateur : à raison de 600 $ pendant 60 mois, pour un total de 36 000 $, il sera libéré de l’intégralité de sa dette. Il pousse un soupir de soulagement et pense être tiré d’affaire. Mais les choses n’allaient pas se dérouler comme il l’espérait.

Emploi moins payant

Pendant 22 mois, Guy effectue ses paiements mensuels avec sérieux et discipline, sans retard ni avoir constitué de nouvelles dettes. Il a ainsi réussi à rembourser 13 200 $. « Malheureusement, en janvier 2019, le commerce pour lequel il œuvrait ferme subitement ses portes. Il se retrouve sans travail et touche pendant quelque temps de l’assurance-emploi », explique Fanny Chouinard, conseillère principale en redressement financier chez Raymond Chabot. Il réussit néanmoins à trouver un autre travail, mais les conditions salariales sont moins intéressantes : désormais, il ne gagne plus que 2800 $ par mois. Rapidement, il constate qu’il ne parvient plus à faire face à ses engagements financiers : il accuse un déficit de 172 $ par mois, alors qu’avec son ancien salaire il affichait plutôt un surplus de 378 $. Il se rend donc une deuxième fois chez le syndic pour voir quelles sont ses options.

Nouvelle entente

Compte tenu de sa nouvelle situation financière, deux possibilités s’offrent à Guy : déposer une faillite ou modifier la proposition de consommateur. La faillite n’était pas l’option qu’il privilégiait, d’autant plus qu’à cause de la valeur de ses actifs il aurait dû vendre son condo. « Dans le cas très particulier de Guy, il a toutefois été possible d’amender sa proposition de consommateur. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité permet de modifier l’offre faite aux créanciers lorsqu’il y a un changement important dans la situation financière de la personne », souligne Fanny Chouinard. Elle insiste toutefois sur le fait que la proposition amendée est une mesure particulière exceptionnelle. « Elle peut être faite dans des cas très spécifiques, mais ce n’est pas systématique dès qu’il y a une modification dans la vie d’un client. Les créanciers doivent également accepter la nouvelle offre, ce qui n’est pas automatique. Ils peuvent aussi la refuser ou négocier un autre montant », prévient-elle.

Les créanciers de Guy ont heureusement accepté sa proposition. Le paiement mensuel moindre tient compte de sa nouvelle situation financière et lui permet de respecter son budget. Il poursuivra donc ses versements pendant les 38 mois restant à courir sur sa proposition de consommateur, et il pourra enfin respirer plus librement.

Sa situation financière

Actifs :

Condo dont il est copropriétaire avec sa conjointe : valeur de 300 000 $

Toyota RAV4 : valeur 12 000 $

Assurance-vie

REER

Dettes :

Hypothèque : 250 000 $

Prêt auto : 10 000 $

►Total : 260 000 $

Revenus mensuels :

Revenus actuels de Guy : 2800 $ (anciens revenus : 3350 $)

Revenu de sa conjointe : 1800 $

►Total : 4600 $ (revenus actuels)

Dépenses mensuelles :

4172 $ (incluant hypothèque, transport, épicerie, électricité, assurance, etc.)

600 $ : paiement de la proposition de consommateur initiale, pendant 60 mois

►Total : 4772 $ (déficit mensuel de 172 $)