Une usine à pot près de chez vous

La « maison de pot » découverte lors de cette enquête de l’Unité des produits de la criminalité du SPVM, dont Le Journal a obtenu les détails, porte la signature de la pègre asiatique, qui domine la culture intérieure de cannabis dans les régions de Montréal, de Laval et de Longueuil.

L’opération a permis les mises en accusation de quatre personnes d’origine vietnamienne qui devront comparaître au palais de justice de Montréal, à la mi-avril, pour répondre à des accusations de complot, de production de cannabis et de possession de cannabis à des fins de trafic.

Mais à l’intérieur de ce cottage unifamilial d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars, « chaque pièce avait été exploitée à son plein potentiel afin d’y produire de la marijuana », a écrit un enquêteur dans des documents de cour.

Et c’était le cas depuis au moins deux ans, avant que les policiers y mettent les pieds à la mi-janvier.

De plus, l’inspecteur avait flairé « une odeur de cannabis » émanant de la maison, selon des rapports policiers.

À quelques reprises durant l’hiver, ces deux suspects ont été suivis alors qu’ils faisaient des allers-retours entre cette adresse et un duplex du secteur Anjou.

Ce sexagénaire avait aussi été condamné à 12 mois de prison pour production de plus de 600 plants de marijuana en 2012.

Chaque pièce de la maison était colmatée d’un « plastique opaque » et ventilée avec un système de climatiseurs, de tuyaux et de filtres au charbon pour en extraire l’air vicié et masquer l’odeur de cannabis.