Voici un extrait du prochain roman de Guillaume Musso

Fidèle à notre tradition, l'écrivain à succès Guillaume Musso – l'auteur français le plus lu en France – a lui-même choisi, spécialement pour les lecteurs du Journal, un extrait de son nouveau roman, La vie secrète des écrivains, qui paraîtra simultanément en France et au Québec le 2 avril.

Avec beaucoup de maestria, Guillaume Musso propose une intrigue pleine de rebondissements, où de lourds secrets sont lentement distillés et livrés au grand jour. Il a imaginé l'histoire incroyable de Nathan Fawles, un écrivain à succès qui a subitement cessé d'écrire et vit en reclus dans une île de la Méditerranée, Beaumont.

Vingt ans après la dernière entrevue accordée par Fawles, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque sur l'île, motivée à découvrir pourquoi il s'est coupé du monde. Au même moment, un corps de femme est découvert sur une plage de l'île. Plus rien ne sera comme avant...

Guillaume Musso est très fier du lien qu'il a développé au fil des ans avec ses lecteurs québécois. «Je suis toujours très attaché à ce que mon roman paraisse le même jour, en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Je suis très impatient, comme chaque année, de leur faire découvrir cette nouvelle histoire», partage-t-il.

«J'ai toujours une gratitude immense par rapport aux lecteurs québécois. L'année dernière, La jeune fille et la nuit avait été un succès colossal et ça me fait chaque fois chaud au cœur. J'espère pouvoir à nouveau venir au Québec bientôt - les trois fois où je suis venu, ça reste vraiment des souvenirs incroyables et chaleureux», dit-il.

À ne pas manquer dans l'édition du 6 avril du Journal, l'entrevue avec Guillaume Musso.

Et voici l'extrait du roman... un article fictif très intrigant qui donne envie d'en savoir plus sur le mystérieux Nathan Fawles!

Le mystère Nathan Fawles

(Le Soir – 4 mars 2017)

Absent de la scène littéraire depuis près de vingt ans, l’auteur du mythique Loreleï Strange continue de susciter une véritable fascination chez les lecteurs de tout âge. Retiré sur une île de la Méditerranée, l’écrivain refuse obstinément toute sollicitation médiatique. Enquête sur le reclus de l’île Beaumont.

On appelle cela l’effet Streisand : plus vous cherchez à cacher quelque chose, plus vous attirez la curiosité sur ce que vous souhaitez dissimuler. Depuis son retrait soudain du monde des lettres à l’âge de trente-cinq ans, Nathan Fawles est victime de ce mécanisme pervers. Nimbée d’une aura de mystère, sa vie a suscité tout au long de ces deux décennies son lot de ragots et de rumeurs.

L’ÉCRIVAIN À SUCCÈS

Né à New York en 1964 d’un père américain et d’une mère française, Nathan Fawles publie à 29 ans son premier roman, Loreleï Strange, parcours initiatique d’une adolescente internée dans un hôpital psychiatrique. En quelques mois, le bouche à oreille porte le roman en tête des ventes. Puis, avec Une petite ville américaine (1995), Fawles rafle le prix Pulitzer et s’impose comme l’une des voix les plus originales des lettres américaines. Fin 1997, l’écrivain surprend le monde de la littérature en publiant son nouveau texte, Les Foudroyés, directement en français. Deux ans après, il annonce sa décision irrévocable d’arrêter d’écrire.

LE RECLUS DE L’ÎLE BEAUMONT

Depuis cette date, l’écrivain s’est tenu à cette position. Installé dans sa maison de l’île Beaumont, Fawles n’a jamais plus publié le moindre texte, ni accordé d’interview à un journaliste.

Au fil des années, ce silence assourdissant n’a cessé d’alimenter les fantasmes. Pourquoi Nathan Fawles, au sommet de son succès, a-t-il choisi de se mettre en retrait du monde? De nombreux lecteurs et journalistes ont fait le périple jusqu’à l’île Beaumont pour aller rôder autour de la maison de l’écrivain. Ils ont toujours trouvé porte close. Rares sont les insulaires qui consentent à parler de lui. L’un des habitués du pub de l’île note que «Nathan n’est pas le sauvage que décrivent parfois les journalistes. C’est plutôt un gars agréable qui connaît bien le foot et qui aime le whisky japonais». Un seul sujet de conversation peut le mettre en rogne : «Si vous essayez de le brancher sur ses livres ou sur la littérature, il finira par quitter la salle.»

UN VIDE DANS LA LITTÉRATURE

Du côté de ses confrères écrivains, on trouve de nombreux inconditionnels de Fawles. Thomas Degalais, par exemple, considère que Fawles a bâti une œuvre qui fera date. «Sa voix manque à notre époque, déclare le romancier français. J’aimerais que Nathan revienne dans l’arène en écrivant un nouveau roman, mais je pense que ça n’arrivera jamais.»

C’est probable en effet, mais n’oublions pas que Fawles a choisi pour exergue de son dernier roman cette phrase du Roi Lear : «Ce sont les étoiles, les étoiles tout là-haut, qui gouvernent notre existence.»

Jean-Michel Dubois

La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso. Éditions Calmann-Levy, environ 350 pages. En librairie le 2 avril.

