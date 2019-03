C'est arrivé la semaine du 31 mars

31 mars 1966

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM094-y-1-17-D0457.

Un produit iconique est sur le point de disparaître alors que la populaire brasserie Dow jette au fleuve 500 000 gallons de bière. En effet, une vingtaine de personnes sont décédées de myocardoses qui auraient été contractées après avoir consommé de la bière issue de la brasserie Dow. La preuve n’a jamais été faite d’un lien entre la bière Dow et ces décès. Néanmoins, la rumeur a fait son œuvre et c’est la fin d’une époque pour la brasserie Dow, qui était présente dans l’industrie des brasseurs depuis le début du 19e siècle. Elle fusionnera avec O’Keefe en 1967.

1er avril 1564

L’Édit de Roussillon fait désormais commencer l’année le 1er janvier plutôt que le 25 mars. L’adoption du calendrier grégorien se généralise en Occident vers la fin du XVIe siècle.

2 avril 1928

Montréal accueille un nouveau maire, Camillien Houde. Proche du peuple et très populaire, Houde marque la politique municipale jusqu’aux années 1950.

3 avril 1930

Le Canadien de Montréal remporte la coupe Stanley pour la première fois dans le nouveau Forum en battant les Bruins de Boston.

4 avril 1967

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX162-005.

Le jeune député libéral Pierre Elliott Trudeau est nommé ministre de la Justice et procureur général par le premier ministre Lester B. Pearson. Un an plus tard, en avril 1968, Trudeau devient chef du Parti libéral à la suite du départ de Pearson. Son style dynamique et ses propositions politiques modernes sont en phase avec les aspirations de la plus jeune génération. Débatteur et politicien aussi habile que redoutable, Trudeau polarise l’opinion au Québec, surtout en matière de nationalisme. Son fédéralisme affirmé cherche à redonner au Québec une place dans la Confédération canadienne.

5 avril 1919

Le défenseur du Canadien de Montréal Joe Hall décède à Seattle de la grippe espagnole. La maladie se répand et la partie finale des séries est annulée. Pour la seule fois de son histoire, la coupe Stanley n’est pas remportée.

6 avril 1972

L’architecte français Roger Taillibert dévoile la maquette du futur stade olympique de Montréal, un édifice de 70 000 places avec la plus haute tour penchée au monde.