DUROCHER, Gérald



Le 25 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gérald Durocher, de Joliette. Il était l'époux de Mme Huguette Gélinas et le frère de feu Nicole.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gérald Jr (Annie Mayer), Stéphanie (André-Philippe Cantin) et Alexandre (Edith Courchesne-Trudel); ses petits-enfants: Cédric, Justin, Maxim, Alexis, Léanne et Élise; ses frères et sa soeur: O'Neil (Claire Gauthier), Gaston (Lorraine Bourgeois) et Madeleine; ses beaux-frères et belles-soeurs: Claire Gélinas (Roger Boisvert), Diane Gélinas (Claude Paquin), Claude Gélinas (Martine Lajoie) et France Gélinas; autres parents et de nombreux amis.La famille de M. Durocher vous accueillera le jeudi 4 avril de 14h à 17h, 19h à 21h et le vendredi à compter de 9h au:Le service de M. Durocher sera célébré le vendredi 5 avril à 11h à la Cathédrale de Joliette. L'inhumation se fera au cimetière de Joliette.Un merci spécial au Dre Jolibois et au personnel des soins palliatifs du CHRDL pour les bons soins prodigués.En guise de témoignages de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.