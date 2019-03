Fragile paix sociale

Le dimanche, j’essaie d’écrire sur un sujet plus léger, un peu décalé de l’actualité, à tendance sociale ou culturelle. Mais, ces derniers temps, on dirait tellement qu’une chape de déprime s’est abattue sur le territoire que je ne le sens pas.

Des étudiantes qui pleurent à la manifestation pour le climat. Des chauffeurs de taxi qui brûlent leurs culottes en brandissant le majeur, et un qui va même se taillader le poignet en direct. Des femmes musulmanes qui craignent d’être stigmatisées, mais plus encore, des gens sur les réseaux sociaux qui disent que ce seul débat suffit à les placer en détresse psychologique.

Bref, ça ne file pas, on dirait.

Mitigation

On l’oublie souvent quand on déplore que « c’est donc dur de faire des changements au Québec », mais lorsque l’on prend des décisions, ç’a des conséquences bien concrètes — et parfois tragiques — dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire. Ça veut toutefois dire que gouverner judicieusement plutôt qu’en tyran, c’est beaucoup de faire la mitigation entre la volonté générale et les besoins des plus vulnérables.

D’une part, il y a donc un gouvernement qui a été élu selon un programme et qui jouit d’un très fort soutien populaire, mais, d’autre part, il y a des gens dont l’univers sera chamboulé par ces décisions.

Les seconds — et ceux qui les appuient — doivent garder en tête que ce n’est pas avec l’intention gratuite de leur pourrir la vie que François Legault s’est levé un matin. Les premiers — et ceux qui les soutiennent — doivent se rappeler que de simplement ignorer ceux qui s’expriment suffit rarement à régler un problème. Plus que des minorités de blocage, les écouter peut parfois aider à faire de meilleures politiques.

D’une semaine à l’autre

La paix sociale, c’est fragile, Robert Bourassa le disait souvent.

Parfois, il arrive même qu’elle s’effondre d’une semaine à l’autre.